13:11 01.03.2026 (обновлено: 15:21 01.03.2026)
СМИ анонсировали встречу глав МИД арабских стран Персидского залива
СМИ анонсировали встречу глав МИД арабских стран Персидского залива
СМИ анонсировали встречу глав МИД арабских стран Персидского залива

AJ: главы МИД арабских стран Персидского залива проведут внеочередную встречу

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
СТАМБУЛ, 1 мар – РИА Новости. Внеочередная встреча глав МИД арабских стран Персидского залива запланирована на воскресенье в видеоформате на фоне эскалации конфликта между Ираном, Израилем и США, сообщил катарскому телеканалу Al Jazeera осведомленный источник.
"Внеочередная встреча министров иностранных дел ССАГПЗ (Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива) в формате видеоконференции пройдет сегодня", - сообщил источник.
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
Вчера, 08:00
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
