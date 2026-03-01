Рейтинг@Mail.ru
Иран сейчас не намерен перекрывать Ормузский пролив, заявил МИД
17:12 01.03.2026 (обновлено: 18:18 01.03.2026)
Иран сейчас не намерен перекрывать Ормузский пролив, заявил МИД
Иран сейчас не намерен перекрывать Ормузский пролив, заявил МИД
Иран на данный момент не намерен перекрывать Ормузский пролив, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи телеканалу Al Jazeera. РИА Новости, 01.03.2026
Иран сейчас не намерен перекрывать Ормузский пролив, заявил МИД

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Иран на данный момент не намерен перекрывать Ормузский пролив, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи телеканалу Al Jazeera.
Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - ОАЭ и Оману. Пролив является важным маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ).
"У нас нет сейчас намерений перекрывать Ормузский пролив, нет планов предпринимать какие-то меры, препятствующие судоходству в проливе на этом этапе", - сказал Аракчи.
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
"Никогда не оставит". В США рассказали о планах Трампа в Иране
Вчера, 17:11
 
