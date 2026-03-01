https://ria.ru/20260301/glava-2077694342.html
Иран сейчас не намерен перекрывать Ормузский пролив, заявил МИД
Иран сейчас не намерен перекрывать Ормузский пролив, заявил МИД - РИА Новости, 01.03.2026
Иран сейчас не намерен перекрывать Ормузский пролив, заявил МИД
Иран на данный момент не намерен перекрывать Ормузский пролив, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи телеканалу Al Jazeera. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T17:12:00+03:00
2026-03-01T17:12:00+03:00
2026-03-01T18:18:00+03:00
в мире
иран
ормузский пролив
военная операция сша и израиля против ирана
аббас аракчи
персидский залив
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034520168_0:184:3057:1904_1920x0_80_0_0_119ebef10b341973eb89a094709ada6f.jpg
https://ria.ru/20260301/tramp-2077693794.html
иран
ормузский пролив
персидский залив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034520168_150:0:2879:2047_1920x0_80_0_0_e4e3a506f3ef502c5f76868a05e0fd14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, ормузский пролив, военная операция сша и израиля против ирана, аббас аракчи, персидский залив
В мире, Иран, Ормузский пролив, Военная операция США и Израиля против Ирана, Аббас Аракчи, Персидский залив
Иран сейчас не намерен перекрывать Ормузский пролив, заявил МИД
Аракчи: у Ирана сейчас не намерений перекрывать Ормузский пролив