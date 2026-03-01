Рейтинг@Mail.ru
16:03 01.03.2026 (обновлено: 16:05 01.03.2026)
Иран подтвердил гибель не менее 140 учениц при ударе по школе
Иран подтвердил гибель не менее 140 учениц при ударе по школе
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил гибель не менее 140 учениц при ударе по школе на юге страны, обвинив в этом США. РИА Новости, 01.03.2026
в мире, иран, сша, тегеран (город), аббас аракчи, джейхун байрамов, хакан фидан, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Аббас Аракчи, Джейхун Байрамов, Хакан Фидан, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран подтвердил гибель не менее 140 учениц при ударе по школе

ТЕГЕРАН, 1 мар - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил гибель не менее 140 учениц при ударе по школе на юге страны, обвинив в этом США.
"Глава МИД также указал на убийства детей, в том числе более 140 девочек из Минаба в ходе ракетной атаки США, и напомнил, что мировое сообщество несет ответственность за решительное осуждение американо-израильской агрессии и убийства иранских граждан", - сообщило иранское внешнеполитическое ведомство.
МИД Ирана указал, что Аракчи заявил об этом в ходе телефонного разговора с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Глава МИД Ирана также провел телефонный разговор с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, заявив после гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи о готовности Тегерана к самообороне.
Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что в результате удара по школе на юге Ирана могли погибнуть до 160 человек. Удар пришелся по начальной школе для девочек в округе Минаб провинции Хормозган.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
"Сложно защититься". СМИ раскрыли, что Иран приготовил США и Израилю
