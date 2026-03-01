Иран подтвердил гибель не менее 140 учениц при ударе по школе

ТЕГЕРАН, 1 мар - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил гибель не менее 140 учениц при ударе по школе на юге страны, обвинив в этом США.
"Глава МИД также указал на убийства детей, в том числе более 140 девочек из Минаба в ходе ракетной атаки США, и напомнил, что мировое сообщество несет ответственность за решительное осуждение американо-израильской агрессии и убийства иранских граждан", - сообщило иранское внешнеполитическое ведомство.
МИД Ирана указал, что Аракчи заявил об этом в ходе телефонного разговора с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Глава МИД Ирана также провел телефонный разговор с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, заявив после гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи о готовности Тегерана к самообороне.
Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что в результате удара по школе на юге Ирана могли погибнуть до 160 человек. Удар пришелся по начальной школе для девочек в округе Минаб провинции Хормозган.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.