Иран подтвердил гибель не менее 140 учениц при ударе по школе

ТЕГЕРАН, 1 мар - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил гибель не менее 140 учениц при ударе по школе на юге страны, обвинив в этом США.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что в результате удара по школе на юге Ирана могли погибнуть до 160 человек. Удар пришелся по начальной школе для девочек в округе Минаб провинции Хормозган.