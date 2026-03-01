В ИЗРАИЛЕ ПОДТВЕРЖДЕНА ГИБЕЛЬ ПЕРВОГО ЧЕЛОВЕКА В РЕЗУЛЬТАТЕ РАКЕТНЫХ АТАК ИЗ ИРАНА - 12-Й КАНАЛ
в мире
израиль
иран
военная операция сша и израиля против ирана
2026
Израиль подтвердил гибель первого человека в результате ракетных атак Ирана
Тель-Авив подтвердил гибель первого человека в результате ракетных атак Тегерана
© REUTERS / Itai RonИзраильские военные
Израильские военные