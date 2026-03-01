Рейтинг@Mail.ru
"Грозит хаос": в Германии раскритиковали нападение на Иран
01.03.2026
"Грозит хаос": в Германии раскритиковали нападение на Иран
"Грозит хаос": в Германии раскритиковали нападение на Иран - РИА Новости, 01.03.2026
"Грозит хаос": в Германии раскритиковали нападение на Иран
Военная операция США и Израиля против Ирана грозит хаосом для всего Ближнего Востока, заявила лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и... РИА Новости, 01.03.2026
в мире
иран
сша
израиль
сара вагенкнехт
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
"Грозит хаос": в Германии раскритиковали нападение на Иран

Политик Вагенкнехт: нападение США на Иран грозит хаосом всему региону

© AP PhotoДым после атаки Израиля в Тегеране
Дым после атаки Израиля в Тегеране - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo
Дым после атаки Израиля в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Военная операция США и Израиля против Ирана грозит хаосом для всего Ближнего Востока, заявила лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт в социальной сети X.
"Нападение США и Израиля на Иран является серьезным нарушением международного права и грозит погрузить весь регион в хаос", — написала она.
Акция под лозунгом Никаких компромиссов и капитуляции - борьба против США в связи с атакой США и Израиля в Тегеране - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
На Западе назвали необычную причину атаки США на Иран
Вчера, 04:18
По ее словам, Штаты заботит не демократия, а геополитически мотивированная смена режима в Иране, поэтому Германия должна осудить операцию.
"Все остальное было бы лицемерием и полной безответственностью!" — подытожила она.
Удары США и Израиля
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".
Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Генсек ООН осудил масштабную атаку США и Израиля на Иран
Вчера, 00:15
В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
Власти Ирана признали гибель верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, а также ряда других высокопоставленных лиц.
Дональд Трамп наблюдает за атакой на Иран из Флориды - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
СМИ: США пересмотрели планы по Ирану
Вчера, 01:59
 
В миреИранСШАИзраильСара ВагенкнехтАли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
