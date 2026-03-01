"Грозит хаос": в Германии раскритиковали нападение на Иран

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Военная операция США и Израиля против Ирана грозит хаосом для всего Ближнего Востока, заявила лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт в социальной сети X.
По ее словам, Штаты заботит не демократия, а геополитически мотивированная смена режима в Иране, поэтому Германия должна осудить операцию.
"Все остальное было бы лицемерием и полной безответственностью!" — подытожила она.
Удары США и Израиля
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".
В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
Власти Ирана признали гибель верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, а также ряда других высокопоставленных лиц.
