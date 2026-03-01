Франция и Британия заявили о готовности к оборонительным мерам против Ирана

БЕРЛИН, 1 мар - РИА Новости. Франция, ФРГ и Британия заявили, что готовы при необходимости защитить свои интересы, приняв оборонительные меры против ракетных и беспилотных возможностей Ирана.
Авторы совместного заявления "евротройки" называют ракетные удары Ирана "неизбирательными и несоразмерными". Они утверждают, что удары были совершены в том числе по тем странам региона, которые не были вовлечены в первоначальные военные операции США и Израиля. "Евротройка" считает, что атаки были нацелены на ее близких союзников. По словам авторов заявления, удары создают угрозу для военного персонала этих европейских стран и их граждан по всему региону. В этой связи они призвали Иран немедленно прекратить удары.
"Мы предпримем шаги для защиты наших интересов и интересов наших союзников в регионе, в том числе, при необходимости, обеспечим принятие необходимых и соразмерных оборонительных мер для уничтожения возможностей Ирана по запуску ракет и беспилотников в местах их запуска", - говорится в заявлении. Его текст распространила пресс-служба правительства ФРГ.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ранее подчёркивал, что Иран не намеревается атаковать страны региона, он атакует базы США, которые считает территорией США, и продолжит их атаковать, пока они находятся под контролем Вашингтона. Корпус стражей исламской революции заявлял, что целями иранских ударов являются военные объекты Израиля.