Франция и Британия заявили о готовности к оборонительным мерам против Ирана - РИА Новости, 01.03.2026
23:07 01.03.2026
Франция и Британия заявили о готовности к оборонительным мерам против Ирана
Франция и Британия заявили о готовности к оборонительным мерам против Ирана - РИА Новости, 01.03.2026
Франция и Британия заявили о готовности к оборонительным мерам против Ирана
Франция, ФРГ и Британия заявили, что готовы при необходимости защитить свои интересы, приняв оборонительные меры против ракетных и беспилотных возможностей... РИА Новости, 01.03.2026
в мире
иран
сша
израиль
али лариджани
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, али лариджани, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Али Лариджани, Военная операция США и Израиля против Ирана
Франция и Британия заявили о готовности к оборонительным мерам против Ирана

Париж, Берлин и Лондон заявили, что готовы к оборонительным мерам Ирана

Тегеран, Иран
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Тегеран, Иран
БЕРЛИН, 1 мар - РИА Новости. Франция, ФРГ и Британия заявили, что готовы при необходимости защитить свои интересы, приняв оборонительные меры против ракетных и беспилотных возможностей Ирана.
Авторы совместного заявления "евротройки" называют ракетные удары Ирана "неизбирательными и несоразмерными". Они утверждают, что удары были совершены в том числе по тем странам региона, которые не были вовлечены в первоначальные военные операции США и Израиля. "Евротройка" считает, что атаки были нацелены на ее близких союзников. По словам авторов заявления, удары создают угрозу для военного персонала этих европейских стран и их граждан по всему региону. В этой связи они призвали Иран немедленно прекратить удары.
"Мы предпримем шаги для защиты наших интересов и интересов наших союзников в регионе, в том числе, при необходимости, обеспечим принятие необходимых и соразмерных оборонительных мер для уничтожения возможностей Ирана по запуску ракет и беспилотников в местах их запуска", - говорится в заявлении. Его текст распространила пресс-служба правительства ФРГ.
Отмечается также, что Берлин, Париж и Лондон договорились совместно с США и союзниками в регионе координировать действия.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ранее подчёркивал, что Иран не намеревается атаковать страны региона, он атакует базы США, которые считает территорией США, и продолжит их атаковать, пока они находятся под контролем Вашингтона. Корпус стражей исламской революции заявлял, что целями иранских ударов являются военные объекты Израиля.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
В миреИранСШАИзраильАли ЛариджаниВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
