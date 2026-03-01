Над мечетью Джамкаран в Иране подняли красный "флаг мести"

ТЕГЕРАН, 1 мар — РИА Новости. Красный "флаг мести" был поднят над мечетью Джамкаран в городе Кум в центре Ирана на фоне гибели верховного лидера Али Хаменеи.
Иранские СМИ распространили видео с флагом.
"Флаг мести" поднимался там неоднократно, в частности, во время "12-дневной войны" Ирана с Израилем в июне 2025 года, а также после гибели генерала КСИР Касема Сулеймани в 2020 году, ставшего целью США.
Вчера, 11:15
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в своем офисе ранним утром в субботу в результате ракетной атаки США и Израиля. После гибели верховного лидера правительство Ирана объявило по всей стране 40-дневный траур и нерабочую неделю. КСИР и армия Ирана в опубликованных заявлениях пообещали отомстить за гибель Хаменеи.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.