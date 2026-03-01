Рейтинг@Mail.ru
Над мечетью Джамкаран в Иране подняли красный "флаг мести"
11:57 01.03.2026
Над мечетью Джамкаран в Иране подняли красный "флаг мести"
Над мечетью Джамкаран в Иране подняли красный "флаг мести"
Над мечетью Джамкаран в Иране подняли красный "флаг мести"
Красный "флаг мести" был поднят над мечетью Джамкаран в городе Кум в центре Ирана на фоне гибели верховного лидера Али Хаменеи. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T11:57:00+03:00
2026-03-01T11:57:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
али хаменеи
касем сулеймани
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, али хаменеи, касем сулеймани, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Али Хаменеи, Касем Сулеймани, Военная операция США и Израиля против Ирана
Над мечетью Джамкаран в Иране подняли красный "флаг мести"

Над мечетью Джамкаран в иранском Куме подняли красный флаг мести

Красный флаг над мечетью Джамкаран в Иране
Красный флаг над мечетью Джамкаран в Иране - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Красный флаг над мечетью Джамкаран в Иране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 1 мар — РИА Новости. Красный "флаг мести" был поднят над мечетью Джамкаран в городе Кум в центре Ирана на фоне гибели верховного лидера Али Хаменеи.
Иранские СМИ распространили видео с флагом.
"Флаг мести" поднимался там неоднократно, в частности, во время "12-дневной войны" Ирана с Израилем в июне 2025 года, а также после гибели генерала КСИР Касема Сулеймани в 2020 году, ставшего целью США.
Сотрудники экстренных служб на месте иранского ракетного удара в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Иран начал ракетную атаку на Израиль
Вчера, 11:15
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в своем офисе ранним утром в субботу в результате ракетной атаки США и Израиля. После гибели верховного лидера правительство Ирана объявило по всей стране 40-дневный траур и нерабочую неделю. КСИР и армия Ирана в опубликованных заявлениях пообещали отомстить за гибель Хаменеи.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
СМИ: черный "флаг траура" развевается над куполом мечети Имама Резы
Вчера, 07:27
 
В миреИранСШАИзраильАли ХаменеиКасем СулейманиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
