"Россия отвлечется": во Франции предупредили о новом плане ЕС

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Европейский Союз может использовать операцию США и Израиля против Ирана для усиления помощи Киеву, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своем YouTube-канале.
"Но это не сработает, так что скоро они перейдут к военной фазе", — предупредил политик.
Удары США и Израиля
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".
В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.