"Россия отвлечется": во Франции предупредили о новом плане ЕС - РИА Новости, 01.03.2026
05:12 01.03.2026
"Россия отвлечется": во Франции предупредили о новом плане ЕС
"Россия отвлечется": во Франции предупредили о новом плане ЕС
Европейский Союз может использовать операцию США и Израиля против Ирана для усиления помощи Киеву, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T05:12:00+03:00
2026-03-01T05:12:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
флориан филиппо
евросоюз
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, флориан филиппо, евросоюз, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Флориан Филиппо, Евросоюз, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Россия отвлечется": во Франции предупредили о новом плане ЕС

Филиппо: ЕС может использовать атаку на Иран для усиления помощи Киеву

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Европейский Союз может использовать операцию США и Израиля против Ирана для усиления помощи Киеву, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своем YouTube-канале.
"Я знаю, что он (ЕС. — Прим. ред.) хочет вступить в войну на Украине. Я могу ожидать чего угодно, в том числе и использование Брюсселем этих якобы превентивных ударов для усиления помощи Киеву, если Россия отвлечется на помощь Тегерану", — сказал он.
Акция под лозунгом Никаких компромиссов и капитуляции - борьба против США в связи с атакой США и Израиля в Тегеране - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
На Западе назвали необычную причину атаки США на Иран
Вчера, 04:18
По его словам, европейские политики не зря поддержали удары США и Израиля по Ирану, рассчитывая, что тем самым могут попытаться надавить на Тегеран.
"Но это не сработает, так что скоро они перейдут к военной фазе", — предупредил политик.

Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".
Дональд Трамп наблюдает за атакой на Иран из Флориды - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
СМИ: США пересмотрели планы по Ирану
Вчера, 01:59
В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Источник: конфликт Ирана с США и Израилем переходит в стадию морской войны
Вчера, 03:12
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
