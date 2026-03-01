"Россия отвлечется": во Франции предупредили о новом плане ЕС

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Европейский Союз может использовать операцию США и Израиля против Ирана для усиления помощи Киеву, Европейский Союз может использовать операцию США и Израиля против Ирана для усиления помощи Киеву, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своем YouTube-канале.

"Я знаю, что он ( ЕС . — Прим. ред.) хочет вступить в войну на Украине . Я могу ожидать чего угодно, в том числе и использование Брюсселем этих якобы превентивных ударов для усиления помощи Киеву , если Россия отвлечется на помощь Тегерану", — сказал он.

По его словам, европейские политики не зря поддержали удары США Израиля по Ирану , рассчитывая, что тем самым могут попытаться надавить на Тегеран

"Но это не сработает, так что скоро они перейдут к военной фазе", — предупредил политик.

Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".

Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке