США и Израиль обстреливают западные границы Ирана, сообщают СМИ
США и Израиль наносят удары по западным границам Ирана, по предварительным данным, есть погибшие среди пограничников, сообщает в воскресенье иранское агентство... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T16:32:00+03:00
2026-03-01T16:32:00+03:00
2026-03-01T16:47:00+03:00
в мире
израиль
иран
военная операция сша и израиля против ирана
сша
