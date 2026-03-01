Рейтинг@Mail.ru
США и Израиль обстреливают западные границы Ирана, сообщают СМИ
16:32 01.03.2026 (обновлено: 16:47 01.03.2026)
США и Израиль обстреливают западные границы Ирана, сообщают СМИ
в мире
израиль
иран
военная операция сша и израиля против ирана
сша
израиль
иран
сша
в мире, израиль, иран, военная операция сша и израиля против ирана, сша
В мире, Израиль, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, США
ТЕГЕРАН, 1 мар – РИА Новости. США и Израиль наносят удары по западным границам Ирана, по предварительным данным, есть погибшие среди пограничников, сообщает в воскресенье иранское агентство Fars со ссылкой на источники в службах безопасности Ирана.
"Полевые наблюдения агентства свидетельствуют об усилении активности противника против иранских сотрудников пограничной службы в западных районах Ирана. Источники в службах безопасности сообщают о нескольких ракетных обстрелах приграничных районов, в результате которых погибли несколько пограничников", - говорится в сообщении.
В частности, ракетному обстрелу подвергся пограничный пункт в провинции на северо-западе Ирана. Кроме этого, в воскресенье удары были нанесены удары по пограничному полку в Мехране, в провинции Илам на западе Ирана, а также по пункту Джаванруд на границе с Ираком.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Акция против ударов по Ирану в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
"Каждый раз". На Западе указали США на ошибки по Ирану
© 2026 МИА «Россия сегодня»
