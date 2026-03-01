В Европе выяснили, кто заведует местными "русскими" магазинами

ПРАГА/ГААГА/БРАТИСЛАВА/ВАРШАВА, 1 мар – РИА Новости. Популярными в Европе и США так называемыми "русскими" магазинами заведуют выходцы из Украины, которые являются либо их владельцами, либо работниками, выяснили корреспонденты РИА Новости.