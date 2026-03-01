Рейтинг@Mail.ru
В Европе выяснили, кто заведует местными "русскими" магазинами
13:42 01.03.2026
В Европе выяснили, кто заведует местными "русскими" магазинами
В Европе выяснили, кто заведует местными "русскими" магазинами - РИА Новости, 01.03.2026
В Европе выяснили, кто заведует местными "русскими" магазинами
Популярными в Европе и США так называемыми "русскими" магазинами заведуют выходцы из Украины, которые являются либо их владельцами, либо работниками, выяснили... РИА Новости, 01.03.2026
в мире
украина
гаага
словакия
европа
украина
гаага
словакия
европа
в мире, украина, гаага, словакия, европа
В мире, Украина, Гаага, Словакия, Европа
В Европе выяснили, кто заведует местными "русскими" магазинами

РИА Новости: "русскими" магазинами в Европе и США заведуют украинцы

Конный экипаж на одной из улиц в Вене
Конный экипаж на одной из улиц в Вене
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Конный экипаж на одной из улиц в Вене. Архивное фото
ПРАГА/ГААГА/БРАТИСЛАВА/ВАРШАВА, 1 мар – РИА Новости. Популярными в Европе и США так называемыми "русскими" магазинами заведуют выходцы из Украины, которые являются либо их владельцами, либо работниками, выяснили корреспонденты РИА Новости.
Расположенный в центре Гааге магазин, который теперь называют магазином восточноевропейских товаров, основали два брата с Украины. Продавцы, судя по речи, также являются выходцами с Украины.
В Словакии социальные сети таких магазинов ведутся на словацком и украинском языках, а работают там, судя по акценту, тоже украинцы.
В Варшаве работают украинские магазины, где продают немецкую и азербайджанскую черную и красную икру, литовское сало, грузинскую аджику - по ценам дороже, чем в польских магазинах, но худшего качества. С Украины поставляют семечки, водку и пиво, в том числе разливное, конфеты фабрики "Рошен". Особый спрос вызывают сушеная рыба и маринованные помидоры, которых нет в польских магазинах.
В США "русские" магазины также стали "восточноевропейскими", а за прилавками работают эмигранты с Украины.
