В Европе выяснили, кто заведует местными "русскими" магазинами

ПРАГА/ГААГА/БРАТИСЛАВА/ВАРШАВА, 1 мар – РИА Новости. Популярными в Европе и США так называемыми "русскими" магазинами заведуют выходцы из Украины, которые являются либо их владельцами, либо работниками, выяснили корреспонденты РИА Новости.
В Словакии социальные сети таких магазинов ведутся на словацком и украинском языках, а работают там, судя по акценту, тоже украинцы.
В Варшаве работают украинские магазины, где продают немецкую и азербайджанскую черную и красную икру, литовское сало, грузинскую аджику - по ценам дороже, чем в польских магазинах, но худшего качества. С Украины поставляют семечки, водку и пиво, в том числе разливное, конфеты фабрики "Рошен". Особый спрос вызывают сушеная рыба и маринованные помидоры, которых нет в польских магазинах.
В США "русские" магазины также стали "восточноевропейскими", а за прилавками работают эмигранты с Украины.
