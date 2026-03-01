Рейтинг@Mail.ru
00:22 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/eskalatsiya-2077554580.html
В ООН заявили о невозможности контролировать эскалацию на Ближнем Востоке
В ООН заявили о невозможности контролировать эскалацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 01.03.2026
В ООН заявили о невозможности контролировать эскалацию на Ближнем Востоке
Нынешняя эскалация на Ближнем Востоке может запустить цепочку событий, которые никто не сможет контролировать, происходящее угрожает международному миру и... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T00:22:00+03:00
2026-03-01T00:22:00+03:00
в мире
иран
сша
ближний восток
антониу гуттереш
оон
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
ближний восток
в мире, иран, сша, ближний восток, антониу гуттереш, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Ближний Восток, Антониу Гуттереш, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
В ООН заявили о невозможности контролировать эскалацию на Ближнем Востоке

Гутерреш: эскалацию на Ближнем Востоке никто не сможет контролировать

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПолицейский у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
Полицейский у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Полицейский у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 1 мар - РИА Новости. Нынешняя эскалация на Ближнем Востоке может запустить цепочку событий, которые никто не сможет контролировать, происходящее угрожает международному миру и безопасности, заявил генсек ООН Антониу Гуттереш.
"Мы стали свидетелями смертельной угрозы международному миру и безопасности", - сказал Гуттереш на экстренном заседании СБ ООН.
Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Генсек ООН призвал к мирному урегулированию между США и Ираном
00:19
По его словам, военные действия могут запустить цепочку событий, которые никто не может контролировать, в самом нестабильном регионе мира.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Иран в ходе конфликта с США и Израилем применил гиперзвуковую ракету Фаттах - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Иран запустил по Катару 65 ракет, две попали по базе США
00:20
 
В миреИранСШАБлижний ВостокАнтониу ГуттерешООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
