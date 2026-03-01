Рейтинг@Mail.ru
На Эльбрусе закрыли три очереди канатной дороги - РИА Новости, 01.03.2026
08:51 01.03.2026
На Эльбрусе закрыли три очереди канатной дороги
На Эльбрусе закрыли три очереди канатной дороги
Эльбрус
Отряд альпинистов поднимается к одной из вершин Эльбруса. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 1 мар - РИА Новости. Три очереди канатной дороги на Эльбрусе, расположенные на высоте более 3,5 тысячи метров, не работают в воскресенье из-за сильного ветра, сообщила администрация курорта.
"Канатные дороги Мир - Гарабаши, Мир-2 - Баштала, Баштала - Чиран закрыты в связи с погодными условиями (ветер свыше 15 метров в секунду)", - говорится в сообщении.
Эти очереди расположены на высоте более 3,5 тысячи метров над уровнем моря. Остальные две очереди канатных дорог функционируют в обычном режиме.
