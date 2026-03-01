https://ria.ru/20260301/elbrus-2077596261.html
На Эльбрусе закрыли три очереди канатной дороги
Три очереди канатной дороги на Эльбрусе, расположенные на высоте более 3,5 тысячи метров, не работают в воскресенье из-за сильного ветра, сообщила администрация
НАЛЬЧИК, 1 мар - РИА Новости. Три очереди канатной дороги на Эльбрусе, расположенные на высоте более 3,5 тысячи метров, не работают в воскресенье из-за сильного ветра, сообщила администрация курорта.
"Канатные дороги Мир - Гарабаши, Мир-2 - Баштала, Баштала - Чиран закрыты в связи с погодными условиями (ветер свыше 15 метров в секунду)", - говорится в сообщении.
Эти очереди расположены на высоте более 3,5 тысячи метров над уровнем моря. Остальные две очереди канатных дорог функционируют в обычном режиме.