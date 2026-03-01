Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил последствия закрытия Ормузского пролива - РИА Новости, 01.03.2026
17:00 01.03.2026 (обновлено: 18:18 01.03.2026)
https://ria.ru/20260301/ekspert-2077707594.html
Эксперт оценил последствия закрытия Ормузского пролива
Закрытие Ормузского пролива увеличит мировые транспортные издержки, усилит неопределенность на рынках и поставит под удар примерно 10% всей глобальной торговли, РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T17:00:00+03:00
2026-03-01T18:18:00+03:00
в мире
иран
ормузский пролив
персидский залив
али хаменеи
эксперт ра
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
ормузский пролив
персидский залив
сша
в мире, иран, ормузский пролив, персидский залив, али хаменеи, эксперт ра, военная операция сша и израиля против ирана, сша
В мире, Иран, Ормузский пролив, Персидский залив, Али Хаменеи, Эксперт РА, Военная операция США и Израиля против Ирана, США
Эксперт оценил последствия закрытия Ормузского пролива

РИА Новости: закрытие Ормузского пролива ударит примерно по 10% мировой торговли

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Закрытие Ормузского пролива увеличит мировые транспортные издержки, усилит неопределенность на рынках и поставит под удар примерно 10% всей глобальной торговли, такое мнение высказал РИА Новости ведущий аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства "Эксперт РА" Кирилл Лысенко.
На данный момент Иран, согласно заявлениям властей и военных страны, закрыл для прохода судов Ормузский пролив, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - ОАЭ и Оману. Пролив является важным маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ).
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
В Германии рассказали, что повлечет за собой закрытие Ормузского пролива
Вчера, 18:02
"Закрытие пролива негативно отразится на мировой торговле в целом, увеличивая сроки доставки, транспортные издержки и уровень неопределённости в глобальных цепочках поставок: через Ормуз идёт около 10% всей мировой торговли", - объяснил Лысенко.
Он также отметил, что прежде всего в этой ситуации пострадают страны Персидского залива: для них Ормузский пролив - ключевой канал, по которому можно экспортировать нефть и сжиженный природный газ в Азию.
Помимо этого, перекрытие пролива приведет к сбоям в цепочках поставок, что может вызвать скачки цен на энергоресурсы. "В данном случае шок будет воздействовать параллельно с влиянием эффекта от сокращения объёмов поставок минеральных продуктов из самого Ирана", - добавил Лысенко.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Государственное телевидение Ирана подтвердило гибель верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Иран сейчас не намерен перекрывать Ормузский пролив, заявил МИД
Вчера, 17:12
 
В миреИранОрмузский проливПерсидский заливАли ХаменеиЭксперт РАВоенная операция США и Израиля против ИранаСША
 
 
