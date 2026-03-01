https://ria.ru/20260301/ekspert-2077707594.html
Эксперт оценил последствия закрытия Ормузского пролива
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Закрытие Ормузского пролива увеличит мировые транспортные издержки, усилит неопределенность на рынках и поставит под удар примерно 10% всей глобальной торговли, такое мнение высказал РИА Новости ведущий аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства "Эксперт РА" Кирилл Лысенко.
На данный момент Иран
, согласно заявлениям властей и военных страны, закрыл для прохода судов Ормузский пролив
, который соединяет Персидский залив
с Оманским заливом
и Аравийским морем
. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - ОАЭ
и Оману
. Пролив является важным маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ).
"Закрытие пролива негативно отразится на мировой торговле в целом, увеличивая сроки доставки, транспортные издержки и уровень неопределённости в глобальных цепочках поставок: через Ормуз идёт около 10% всей мировой торговли", - объяснил Лысенко.
Он также отметил, что прежде всего в этой ситуации пострадают страны Персидского залива: для них Ормузский пролив - ключевой канал, по которому можно экспортировать нефть и сжиженный природный газ в Азию
.
Помимо этого, перекрытие пролива приведет к сбоям в цепочках поставок, что может вызвать скачки цен на энергоресурсы. "В данном случае шок будет воздействовать параллельно с влиянием эффекта от сокращения объёмов поставок минеральных продуктов из самого Ирана", - добавил Лысенко.
США
и Израиль
нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Государственное телевидение Ирана подтвердило гибель верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи
. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.