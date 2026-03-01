https://ria.ru/20260301/ekspert-2077680065.html
Эксперт оценил вероятность полноценной блокады Ормузского пролива
Эксперт оценил вероятность полноценной блокады Ормузского пролива - РИА Новости, 01.03.2026
Эксперт оценил вероятность полноценной блокады Ормузского пролива
Полноценная блокада Ормузского пролива станет "самоубийством" для Ирана, поэтому вероятность долгосрочного перекрытия маршрута остаётся ограниченной
иран
ормузский пролив
сша
Эксперт оценил вероятность полноценной блокады Ормузского пролива
Севостьянов: блокада Ормузского пролива станет самоубийством для Ирана
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Полноценная блокада Ормузского пролива станет "самоубийством" для Ирана, поэтому вероятность долгосрочного перекрытия маршрута остаётся ограниченной, сообщил РИА Новости доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Павел Севостьянов.
Торговля через Ормузский пролив
сейчас невозможна до последующего уведомления, заявил в воскресенье член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений, высшего совещательного органа Ирана
, Мохсен Резаи. Ранее иранские военные сообщили, что закрыли Ормузский пролив, а также, по данным СМИ, предупредили суда о небезопасности маршрута из-за ударов Ирана, США
и Израиля
.
"Скорее всего, геополитический торг возобладает над эскалацией, и Иран в итоге не станет доводить ситуацию до полноценной блокады. Так как это может стать для самого Ирана самоубийством. Именно поэтому вероятность долгосрочного перекрытия маршрута остаётся ограниченной", - полагает эксперт.
Также по его мнению, говорить о неизбежном топливном кризисе преждевременно. В отличие от нефтяного шока 1970-х годов, когда нефть обеспечивала около 46% мирового энергобаланса, сегодня её доля снизилась примерно до трети, а стратегические резервы и диверсификация поставок стали нормой.
Например, после шока 1973 года страны-потребители создали стратегические резервы, а рынок нефти из "хрупкого и закрытого" превратился в гибкий и прозрачный. Рынок остаётся напряжённым, но устойчивым, резюмирует эксперт.