Эксперт оценил вероятность полноценной блокады Ормузского пролива

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Полноценная блокада Ормузского пролива станет "самоубийством" для Ирана, поэтому вероятность долгосрочного перекрытия маршрута остаётся ограниченной, сообщил РИА Новости доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Павел Севостьянов.

Израиля. Торговля через Ормузский пролив сейчас невозможна до последующего уведомления, заявил в воскресенье член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений, высшего совещательного органа Ирана , Мохсен Резаи. Ранее иранские военные сообщили, что закрыли Ормузский пролив, а также, по данным СМИ, предупредили суда о небезопасности маршрута из-за ударов Ирана, США

"Скорее всего, геополитический торг возобладает над эскалацией, и Иран в итоге не станет доводить ситуацию до полноценной блокады. Так как это может стать для самого Ирана самоубийством. Именно поэтому вероятность долгосрочного перекрытия маршрута остаётся ограниченной", - полагает эксперт.

Также по его мнению, говорить о неизбежном топливном кризисе преждевременно. В отличие от нефтяного шока 1970-х годов, когда нефть обеспечивала около 46% мирового энергобаланса, сегодня её доля снизилась примерно до трети, а стратегические резервы и диверсификация поставок стали нормой.