Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил вероятность полноценной блокады Ормузского пролива - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:19 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/ekspert-2077680065.html
Эксперт оценил вероятность полноценной блокады Ормузского пролива
Эксперт оценил вероятность полноценной блокады Ормузского пролива - РИА Новости, 01.03.2026
Эксперт оценил вероятность полноценной блокады Ормузского пролива
Полноценная блокада Ормузского пролива станет "самоубийством" для Ирана, поэтому вероятность долгосрочного перекрытия маршрута остаётся ограниченной, сообщил... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T16:19:00+03:00
2026-03-01T16:19:00+03:00
в мире
иран
ормузский пролив
сша
рэу имени г. в. плеханова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024755986_0:43:800:493_1920x0_80_0_0_6b53625fc52e97d0eee33858497ec970.jpg
https://ria.ru/20260301/rezai-2077616264.html
иран
ормузский пролив
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024755986_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_c893d250b9f4061b6f0987e76a7e31f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, ормузский пролив, сша, рэу имени г. в. плеханова
В мире, Иран, Ормузский пролив, США, РЭУ имени Г. В. Плеханова
Эксперт оценил вероятность полноценной блокады Ормузского пролива

Севостьянов: блокада Ормузского пролива станет самоубийством для Ирана

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Полноценная блокада Ормузского пролива станет "самоубийством" для Ирана, поэтому вероятность долгосрочного перекрытия маршрута остаётся ограниченной, сообщил РИА Новости доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Павел Севостьянов.
Торговля через Ормузский пролив сейчас невозможна до последующего уведомления, заявил в воскресенье член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений, высшего совещательного органа Ирана, Мохсен Резаи. Ранее иранские военные сообщили, что закрыли Ормузский пролив, а также, по данным СМИ, предупредили суда о небезопасности маршрута из-за ударов Ирана, США и Израиля.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"Скорее всего, геополитический торг возобладает над эскалацией, и Иран в итоге не станет доводить ситуацию до полноценной блокады. Так как это может стать для самого Ирана самоубийством. Именно поэтому вероятность долгосрочного перекрытия маршрута остаётся ограниченной", - полагает эксперт.
Также по его мнению, говорить о неизбежном топливном кризисе преждевременно. В отличие от нефтяного шока 1970-х годов, когда нефть обеспечивала около 46% мирового энергобаланса, сегодня её доля снизилась примерно до трети, а стратегические резервы и диверсификация поставок стали нормой.
Например, после шока 1973 года страны-потребители создали стратегические резервы, а рынок нефти из "хрупкого и закрытого" превратился в гибкий и прозрачный. Рынок остаётся напряжённым, но устойчивым, резюмирует эксперт.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
В Иране заявили о невозможности торговли через Ормузский пролив
Вчера, 10:47
 
В миреИранОрмузский проливСШАРЭУ имени Г. В. Плеханова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала