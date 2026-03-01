Эксперт рассказал, кто пострадает от закрытия Ормуза

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Китай, Индия, Япония и Южная Корея сильнее всего пострадают от прекращения поставок нефти через Ормузский пролив, для Европы же создаст сложности остановка экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из Катара, заявил РИА Новости декан факультета финансовой экономики МГИМО, доктор экономических наук Игбал Гулиев.

"Перекрытие Ормуза в первую очередь повлияет на те страны, которые большую часть нефти импортируют из залива. Это, в первую очередь, страны Азии: Китай, Индия, Япония, Южная Корея. Китай импортирует нефть из Саудовской Аравии, Ирана. Индия - из Ирака и Саудовской Аравии. Япония, Южная Корея - аналогичная ситуация", — сказал Гулиев.

Торговля через Ормузский пролив сейчас невозможна до последующего уведомления, заявил член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений, высшего совещательного органа Ирана, Мохсен Резаи. Ранее иранские военные сообщили, что закрыли Ормузский пролив, а также, по данным СМИ, предупредили суда о небезопасности маршрута из-за ударов Ирана, США и Израиля.

"Для стран Европы, на мой взгляд, больше критичны (поставки - ред.) с точки зрения импорта сжиженного природного газа из Катара. Они более уязвимы именно к этому вопросу, потому что это тоже непосредственно повлияет на увеличение цен на СПГ, а это будет еще больше влиять на состояние дел на европейских газовых рынках", - добавил Гулиев.

Венгрия и Словакия же в этих условиях еще больше утверждаются в своей позиции, что надежные трубопроводные поставки нефти из России должны быть восстановлены, отметил он. Киев остановил поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба" транзитом через территорию Украины в Словакию и Венгрию 27 января.

При этом, для Соединенных Штатов эта ситуация выглядит двояко. С одной стороны, увеличение цен сыграет на руку Вашингтону, так как будет стимулировать добычу сланцевой нефти в стране. С другой же стороны, цены на заправках в США не напрямую, но коррелируют с мировыми ценами на нефть. То есть рост котировок может повлиять на стоимость бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке, объяснил Гулиев.