Эксперт рассказал, кто пострадает от закрытия Ормуза - РИА Новости, 01.03.2026
14:57 01.03.2026
Эксперт рассказал, кто пострадает от закрытия Ормуза
Эксперт рассказал, кто пострадает от закрытия Ормуза - РИА Новости, 01.03.2026
Эксперт рассказал, кто пострадает от закрытия Ормуза
Китай, Индия, Япония и Южная Корея сильнее всего пострадают от прекращения поставок нефти через Ормузский пролив, для Европы же создаст сложности остановка... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T14:57:00+03:00
2026-03-01T14:57:00+03:00
в мире
ормузский пролив
персидский залив
оманский залив
военная операция сша и израиля против ирана
ормузский пролив
персидский залив
оманский залив
в мире, ормузский пролив, персидский залив, оманский залив, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ормузский пролив, Персидский залив, Оманский залив, Военная операция США и Израиля против Ирана
Эксперт рассказал, кто пострадает от закрытия Ормуза

Гулиев: Китай, Индия, Япония и Южная Корея пострадают от закрытия Ормуза

© AP Photo / Emrah GurelНефтяные танкеры в море
Нефтяные танкеры в море - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Emrah Gurel
Нефтяные танкеры в море . Архивное фото
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Китай, Индия, Япония и Южная Корея сильнее всего пострадают от прекращения поставок нефти через Ормузский пролив, для Европы же создаст сложности остановка экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из Катара, заявил РИА Новости декан факультета финансовой экономики МГИМО, доктор экономических наук Игбал Гулиев.
"Перекрытие Ормуза в первую очередь повлияет на те страны, которые большую часть нефти импортируют из залива. Это, в первую очередь, страны Азии: Китай, Индия, Япония, Южная Корея. Китай импортирует нефть из Саудовской Аравии, Ирана. Индия - из Ирака и Саудовской Аравии. Япония, Южная Корея - аналогичная ситуация", — сказал Гулиев.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Цены на нефть могут вырасти до 130 долларов за баррель, пишут СМИ
16 июня 2025, 07:41
Торговля через Ормузский пролив сейчас невозможна до последующего уведомления, заявил член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений, высшего совещательного органа Ирана, Мохсен Резаи. Ранее иранские военные сообщили, что закрыли Ормузский пролив, а также, по данным СМИ, предупредили суда о небезопасности маршрута из-за ударов Ирана, США и Израиля.
"Для стран Европы, на мой взгляд, больше критичны (поставки - ред.) с точки зрения импорта сжиженного природного газа из Катара. Они более уязвимы именно к этому вопросу, потому что это тоже непосредственно повлияет на увеличение цен на СПГ, а это будет еще больше влиять на состояние дел на европейских газовых рынках", - добавил Гулиев.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
В Иране заявили о невозможности торговли через Ормузский пролив
Вчера, 10:47
Венгрия и Словакия же в этих условиях еще больше утверждаются в своей позиции, что надежные трубопроводные поставки нефти из России должны быть восстановлены, отметил он. Киев остановил поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба" транзитом через территорию Украины в Словакию и Венгрию 27 января.
При этом, для Соединенных Штатов эта ситуация выглядит двояко. С одной стороны, увеличение цен сыграет на руку Вашингтону, так как будет стимулировать добычу сланцевой нефти в стране. С другой же стороны, цены на заправках в США не напрямую, но коррелируют с мировыми ценами на нефть. То есть рост котировок может повлиять на стоимость бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке, объяснил Гулиев.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Закрытие Ормузского пролива отвечает интересам США, заявил эксперт
28 февраля, 23:18
Около 300 танкеров находится на подходе к Ормузскому проливу со стороны Оманского залива, со стороны Персидского залива судов значительно меньше - около 100 танкеров, следует из данных MarineTraffic, с которыми ознакомились РИА Новости.
Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - ОАЭ и Оману. Пролив является важным маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ).
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Эксперт рассказал о последствиях закрытия Ормузского пролива
23 июня 2025, 11:50
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
 
В миреОрмузский проливПерсидский заливОманский заливВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
