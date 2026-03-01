Эксперт рассказал о схемах обмана россиян в преддверии 8 Марта

Корзина с тюльпанами в Международный женский день в Москве.. Архивное фото

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Мошенники в преддверии Международного женского дня прибегают к различных схемам обмана россиян, среди основных - доставка цветов и подарков, различные розыгрыши косметики и украшений, а также просьбы срочно помочь деньгами на подарок со взломанных аккаунтов, рассказал РИА Новости основатель компании "Интернет-Розыск", эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров.

"Праздник, связанный с подарками и вниманием, как Международный женский день, провоцирует разные схемы. Сюда входят массовые звонки и смс от имени курьерских служб или " Почты России " о заказанной доставке цветов, подарков. Для "подтверждения личности" просят сообщить код из смс", - говорит он.

Кроме того, могут быть сообщения в соцсетях и мессенджерах о "выигрыше" косметики, украшений или сертификатов - чтобы получить его требуется оплатить "доставку" или перейти по вредоносной ссылке.

"Наконец, взлом аккаунта и рассылка друзьям от его имени сообщений с просьбой срочно помочь деньгами на подарок. Особой популярностью у мошенников пользуются поддельные сайты с бросовыми ценами на приобретение, а также доставку, цветов и ювелирных украшений", - подчеркнул Бедеров.

Чтобы не стать жертвой, необходимо соблюдать цифровую гигиену и следовать простым правилам. При получении предложения, связанного с праздником, нужно искать официальную информацию. Если звонят из службы доставки, лучше перезвонить в компанию по номеру с её официального сайта, уточнил эксперт.