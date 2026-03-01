Рейтинг@Mail.ru
Экс-генконсул в Гданьске рассказал, почему решил стать блогером
01.03.2026
Экс-генконсул в Гданьске рассказал, почему решил стать блогером
Экс-генконсул в Гданьске рассказал, почему решил стать блогером - РИА Новости, 01.03.2026
Экс-генконсул в Гданьске рассказал, почему решил стать блогером
Бывший генеральный консул РФ в польском Гданьске Сергей Семенов рассказал в интервью РИА Новости, как и почему он решил стать блогером в Instagram*. РИА Новости, 01.03.2026
Экс-генконсул в Гданьске рассказал, почему решил стать блогером

РИА Новости: экс-генконсул в Гданьске Семенов рассказал, почему стал блогером

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Бывший генеральный консул РФ в польском Гданьске Сергей Семенов рассказал в интервью РИА Новости, как и почему он решил стать блогером в Instagram*.
Генеральное консульство России в польском Гданьске закрылось в конце декабря 2025 года по решению Польши. Чтобы не терять связь с россиянами и освещать консульскую тематику, было принято решение создать блог в известной социальной сети, сказал Семенов.
Он добавил, что в первое время от людей приходило множество сообщений - приходилось и день, и ночь отвечать на всевозможные вопросы, давать советы и подсказывать.
"Блог попал в самую суть, потому что за полтора месяца на меня подписалось 11 600 человек. Некоторые "рилсы" просмотрели более 100 тысяч. Видно, что людям это нужно", - поделился дипломат.
Семенов отметил, что на аккаунт в основном подписываются россияне, живущие за рубежом, а также путешественники, часто пишут студенты и молодые коллеги из системы МИД России.
По его словам, негативных комментариев под постами и "рилсами" не так много - в большей степени они носят единичный характер.
"Нет надобности работать по их нейтрализации. Я часто оставляю их без ответа. Как правило, эти комментарии показывают, что у человека есть проблемы личного характера, а не претензии к блогу", - указал дипломат.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
