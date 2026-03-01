https://ria.ru/20260301/eks-genkonsul-2077594889.html
Экс-генконсул в Гданьске рассказал, почему решил стать блогером
Экс-генконсул в Гданьске рассказал, почему решил стать блогером - РИА Новости, 01.03.2026
Экс-генконсул в Гданьске рассказал, почему решил стать блогером
Бывший генеральный консул РФ в польском Гданьске Сергей Семенов рассказал в интервью РИА Новости, как и почему он решил стать блогером в Instagram*. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T08:41:00+03:00
2026-03-01T08:41:00+03:00
2026-03-01T08:41:00+03:00
россия
гданьск
польша
сергей семенов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602039599_0:202:3072:1930_1920x0_80_0_0_fba9899685d13579087a22b292812d55.jpg
https://ria.ru/20260301/polsha-2077585195.html
https://ria.ru/20260228/rusofobiya-2077332257.html
россия
гданьск
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602039599_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_113d018b21c796e3ea4cb6c107d16b60.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, гданьск, польша, сергей семенов
Россия, Гданьск, Польша, Сергей Семенов
Экс-генконсул в Гданьске рассказал, почему решил стать блогером
РИА Новости: экс-генконсул в Гданьске Семенов рассказал, почему стал блогером
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Бывший генеральный консул РФ в польском Гданьске Сергей Семенов рассказал в интервью РИА Новости, как и почему он решил стать блогером в Instagram*.
Генеральное консульство России
в польском Гданьске
закрылось в конце декабря 2025 года по решению Польши
. Чтобы не терять связь с россиянами и освещать консульскую тематику, было принято решение создать блог в известной социальной сети, сказал Семенов
.
Он добавил, что в первое время от людей приходило множество сообщений - приходилось и день, и ночь отвечать на всевозможные вопросы, давать советы и подсказывать.
"Блог попал в самую суть, потому что за полтора месяца на меня подписалось 11 600 человек. Некоторые "рилсы" просмотрели более 100 тысяч. Видно, что людям это нужно", - поделился дипломат.
Семенов отметил, что на аккаунт в основном подписываются россияне, живущие за рубежом, а также путешественники, часто пишут студенты и молодые коллеги из системы МИД России.
По его словам, негативных комментариев под постами и "рилсами" не так много - в большей степени они носят единичный характер.
"Нет надобности работать по их нейтрализации. Я часто оставляю их без ответа. Как правило, эти комментарии показывают, что у человека есть проблемы личного характера, а не претензии к блогу", - указал дипломат.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.