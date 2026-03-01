В России вступил в силу новый перечень ЕГЭ для поступления в вузы

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Новый перечень ЕГЭ для поступления на некоторые направления российских вузов вступил в законную силу, проводится последовательная работа по увеличению числа специальностей, по которым абитуриенты обязательно будут сдавать физику и историю, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Первого марта вступают в силу изменения в перечне ЕГЭ при поступлении на некоторые специальности российских вузов. Принципиальных изменений при поступлении в российские университеты в 2026 году не ожидается, количество ЕГЭ для поступающих в 2026 году не изменится. Обязательным экзаменом на все специальности останется русский язык", - говорится в сообщении.

Минобрнауки РФ проводит последовательную работу по увеличению числа специальностей, по которым абитуриенты обязательно будут сдавать физику и историю, а также по изменению перечня вступительных испытаний для ряда педагогических специальностей.

"Начиная с приемной кампании 2026 года, физика будет обязательным экзаменом при приеме на 25 специальностей из 140 в области инженерного дела. По 20 специальностям, где раньше обязательным экзаменом было обществознание, теперь по решению вуза может быть установлена история", - добавили в министерстве.

Предстоящая приемная кампания 2026/27 учебного года по педагогическим направлениям пройдет без изменений, однако при поступлении на них в 2027/28 учебном году абитуриенты будут сдавать ЕГЭ по выбранному предметному профилю.

"Вносимые коррективы нацелены на повышение качества приема и подготовки по программам высшего образования. Предварительно они проходили все предусмотренные процедуры общественного и экспертного обсуждения", - заключили в министерстве.