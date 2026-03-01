Рейтинг@Mail.ru
В России вступил в силу новый перечень ЕГЭ для поступления в вузы - РИА Новости, 01.03.2026
01.03.2026
В России вступил в силу новый перечень ЕГЭ для поступления в вузы
В России вступил в силу новый перечень ЕГЭ для поступления в вузы - РИА Новости, 01.03.2026
В России вступил в силу новый перечень ЕГЭ для поступления в вузы
Новый перечень ЕГЭ для поступления на некоторые направления российских вузов вступил в законную силу, проводится последовательная работа по увеличению числа... РИА Новости, 01.03.2026
В России вступил в силу новый перечень ЕГЭ для поступления в вузы

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Новый перечень ЕГЭ для поступления на некоторые направления российских вузов вступил в законную силу, проводится последовательная работа по увеличению числа специальностей, по которым абитуриенты обязательно будут сдавать физику и историю, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.
"Первого марта вступают в силу изменения в перечне ЕГЭ при поступлении на некоторые специальности российских вузов. Принципиальных изменений при поступлении в российские университеты в 2026 году не ожидается, количество ЕГЭ для поступающих в 2026 году не изменится. Обязательным экзаменом на все специальности останется русский язык", - говорится в сообщении.
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Физика стала лидером среди предметов ЕГЭ по росту популярности за год
26 февраля, 10:43
Минобрнауки РФ проводит последовательную работу по увеличению числа специальностей, по которым абитуриенты обязательно будут сдавать физику и историю, а также по изменению перечня вступительных испытаний для ряда педагогических специальностей.
"Начиная с приемной кампании 2026 года, физика будет обязательным экзаменом при приеме на 25 специальностей из 140 в области инженерного дела. По 20 специальностям, где раньше обязательным экзаменом было обществознание, теперь по решению вуза может быть установлена история", - добавили в министерстве.
Предстоящая приемная кампания 2026/27 учебного года по педагогическим направлениям пройдет без изменений, однако при поступлении на них в 2027/28 учебном году абитуриенты будут сдавать ЕГЭ по выбранному предметному профилю.
"Вносимые коррективы нацелены на повышение качества приема и подготовки по программам высшего образования. Предварительно они проходили все предусмотренные процедуры общественного и экспертного обсуждения", - заключили в министерстве.
По данным мониторинга Минобрнауки России, университеты заранее информировали абитуриентов об изменениях в соответствии с действующими правилами приема в российские вузы.
18.02.2026
Фальков рассказал о росте среднего балла ЕГЭ в ведущих вузах
Фальков рассказал о росте среднего балла ЕГЭ в ведущих вузах
18 февраля, 13:43
 
РоссияЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Общество
 
 
