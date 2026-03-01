Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: тоннель от станции метро "Липовая Роща" до "Строгино" готов на 40%
01.03.2026
Ефимов: тоннель от станции метро "Липовая Роща" до "Строгино" готов на 40%
Ефимов: тоннель от станции метро "Липовая Роща" до "Строгино" готов на 40%
Ефимов: тоннель от станции метро "Липовая Роща" до "Строгино" готов на 40%

Ефимов: тоннель между станциями метро "Липовая Роща" и "Строгино" готов на 40%

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Проходка двухпутного тоннеля между строящимися станциями "Липовая Роща" и "Строгино" Рублево-Архангельской линии метрополитена выполнена более чем на 40%, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Тоннелепроходческий механизированный комплекс "Мария" диаметром 10 метров начал проходку двухпутного тоннеля между станциями "Липовая Роща" и "Строгино" в конце июля прошлого года. К настоящему времени щит преодолел почти 900 метров – это более 40% всего пути", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
По словам замглавы города, щиту-гиганту "Мария" предстоит пройти еще свыше 1,1 километра на данном участке в сложных геологических условиях.
Руководитель "Мосинжпроекта", генерального проектировщика и подрядчика строительства станций и линий столичного метрополитена, Максим Гаман уточнил, что на маршруте "Марии" много поворотов разных радиусов. При прокладке тоннеля приходилось совершать несколько технических остановок, а на одном из поворотов – даже привлечь узкопрофильных специалистов, работающих в условиях повышенного давления, добавил Гаман.
Заммэра Москвы отметил, что завершение строительства станций метро "Липовая Роща" и "Строгино" запланировано на 2027 год, на данный момент работы находятся в активной фазе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении строительства перегонных тоннелей между станциями "Рублево-Архангельское" и "Липовая Роща" Рублево-Архангельской линии метро. Тоннелепроходческие механизированные комплексы "Натали" и "Виктория" проложили два тоннеля диаметром шесть метров и длиной около 2,3-2,4 километра. Поезда между станциями пойдут под Москвой-рекой – максимальная глубина проходки достигла 24 метров.
Рублево-Архангельская линия метрополитена будет состоять из 12 станций протяженностью более 27 километров.
