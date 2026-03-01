Рейтинг@Mail.ru
Ряд отелей в Дубае выселяют туристов после окончания тура - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:59 01.03.2026 (обновлено: 20:34 01.03.2026)
https://ria.ru/20260301/dubay-2077713893.html
Ряд отелей в Дубае выселяют туристов после окончания тура
Ряд отелей в Дубае выселяют туристов после окончания тура - РИА Новости, 01.03.2026
Ряд отелей в Дубае выселяют туристов после окончания тура
Ряд отелей Дубая и Шарджи выселяют туристов по окончании оплаченного срока проживания, туроператоры сами продляют размещение или ищут альтернативы, говорится в... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T18:59:00+03:00
2026-03-01T20:34:00+03:00
в мире
дубай
шарджа (эмират)
сша
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103991/87/1039918716_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_df2b00db2fc54c07268ac4db793388b1.jpg
https://ria.ru/20260301/mid-2077704538.html
дубай
шарджа (эмират)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103991/87/1039918716_139:0:2360:1666_1920x0_80_0_0_6cb31bb65a6f0db8cbe0187d3e48a41f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дубай, шарджа (эмират), сша, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Дубай, Шарджа (эмират), США, Майя Ломидзе, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Военная операция США и Израиля против Ирана
Ряд отелей в Дубае выселяют туристов после окончания тура

АТОР: ряд отелей в Дубае и Шардже выселяют туристов после оплаченного срока

© РИА Новости / Анна ЧерноваВид на Дубай
Вид на Дубай - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Анна Чернова
Вид на Дубай. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Ряд отелей Дубая и Шарджи выселяют туристов по окончании оплаченного срока проживания, туроператоры сами продляют размещение или ищут альтернативы, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров (АТОР).
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли небо.
Дубае и Шардже на данный момент туристов выселяют по окончании оплаченного срока проживания. Туроператоры самостоятельно занимаются продлением размещения и поиском альтернативных вариантов для своих клиентов", - сказано в сообщении.
Самостоятельным туристам приходится собственными силами решать вопрос с проживанием и искать свободные номера.
Глава АТОР Майя Ломидзе сообщала РИА Новости, что представители эмирата Дубай содействие в расселении туристов не оказывают.
Как свидетельствуют документы, с которыми ознакомился корреспондент РИА Новости, власти двух крупнейших эмиратов ОАЭ Абу-Даби и Дубая попросили гостиничные учреждения не выселять застрявших в стране туристов. Они также собираются покрыть затраты на продление проживания, по крайней мере, части из них.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
МИД посоветовал россиянам не ездить в Израиль до нормализации ситуации
Вчера, 17:56
 
В миреДубайШарджа (эмират)СШАМайя ЛомидзеАссоциация туроператоров России (АТОР)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала