Ряд отелей в Дубае выселяют туристов после окончания тура

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Ряд отелей Дубая и Шарджи выселяют туристов по окончании оплаченного срока проживания, туроператоры сами продляют размещение или ищут альтернативы, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров (АТОР).

Как свидетельствуют документы, с которыми ознакомился корреспондент РИА Новости, власти двух крупнейших эмиратов ОАЭ Абу-Даби и Дубая попросили гостиничные учреждения не выселять застрявших в стране туристов. Они также собираются покрыть затраты на продление проживания, по крайней мере, части из них.