Ряд отелей в Дубае выселяют туристов после окончания тура

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Ряд отелей Дубая и Шарджи выселяют туристов по окончании оплаченного срока проживания, туроператоры сами продляют размещение или ищут альтернативы, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров (АТОР).
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли небо.
Самостоятельным туристам приходится собственными силами решать вопрос с проживанием и искать свободные номера.
Глава АТОР Майя Ломидзе сообщала РИА Новости, что представители эмирата Дубай содействие в расселении туристов не оказывают.
Как свидетельствуют документы, с которыми ознакомился корреспондент РИА Новости, власти двух крупнейших эмиратов ОАЭ Абу-Даби и Дубая попросили гостиничные учреждения не выселять застрявших в стране туристов. Они также собираются покрыть затраты на продление проживания, по крайней мере, части из них.