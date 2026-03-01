В Дубае прогремели новые взрывы

ДУБАЙ, 1 мар - РИА Новости. Новые взрывы слышны в Дубае, передает корреспондент РИА Новости.

Новая серия взрывов произошла после перерыва.

Как рассказала РИА Новости туристка из Москвы Анастасия, отдыхающая в городе, взрывы раздаются вдалеке, обстановка в городе спокойная.

"На данный момент в Дубай Марине (район города - ред.) тихо, ракеты единично пролетают в небе, слышен небольшой гул, но не сбивали с обеда. Работает все в штатном режиме - торговые центры, кафе. Людей на улице много", - рассказала женщина.

По ее словам, в субботу и в ночь на воскресенье было гораздо шумнее.

"Самый пик взрывов был с вечера, ночью, когда МИД прислал экстренное уведомление. И в 10 утра во время завтрака было очень страшно, сбивали прям над отелем и стены дрожали, где-то шесть взрывов было", - рассказала она.