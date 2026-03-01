https://ria.ru/20260301/dubay-2077670916.html
В Дубае прогремели новые взрывы
Новые взрывы слышны в Дубае, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.03.2026
ДУБАЙ, 1 мар - РИА Новости. Новые взрывы слышны в Дубае, передает корреспондент РИА Новости.
Новая серия взрывов произошла после перерыва.
Как рассказала РИА Новости туристка из Москвы
Анастасия, отдыхающая в городе, взрывы раздаются вдалеке, обстановка в городе спокойная.
"На данный момент в Дубай Марине (район города - ред.) тихо, ракеты единично пролетают в небе, слышен небольшой гул, но не сбивали с обеда. Работает все в штатном режиме - торговые центры, кафе. Людей на улице много", - рассказала женщина.
По ее словам, в субботу и в ночь на воскресенье было гораздо шумнее.
"Самый пик взрывов был с вечера, ночью, когда МИД прислал экстренное уведомление. И в 10 утра во время завтрака было очень страшно, сбивали прям над отелем и стены дрожали, где-то шесть взрывов было", - рассказала она.
США
и Израиль
нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Государственное телевидение Ирана подтвердило гибель верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи
. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
