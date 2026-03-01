Рейтинг@Mail.ru
14:15 01.03.2026
Японский бизнесмен рассказал об обстановке в Дубае
Японский бизнесмен рассказал об обстановке в Дубае
Работа части сервисов в Дубае по состоянию на утро воскресенья временно приостановлена, однако город не парализован, сообщил РИА Новости проживающий в этом... РИА Новости, 01.03.2026
в мире, дубай, иран, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Дубай, Иран, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Японский бизнесмен рассказал об обстановке в Дубае

© AP Photo / Altaf QadriСамолеты авиакомпании Emirates в международном аэропорту Дубая, ОАЭ
Самолеты авиакомпании Emirates в международном аэропорту Дубая, ОАЭ
ТОКИО, 1 мар — РИА Новости. Работа части сервисов в Дубае по состоянию на утро воскресенья временно приостановлена, однако город не парализован, сообщил РИА Новости проживающий в этом городе японский бизнесмен, генеральный директор Дубайского исследовательского института Соси Като.
"Вчера во второй половине дня по дубайскому времени появились сообщения о ракетных ударах Ирана по странам Персидского залива, включая ОАЭ. После этого с вечера до ночи на автозаправках и в супермаркетах наблюдалось больше людей, чем обычно", — подчеркнул собеседник агентства.
При этом, добавил он, ситуация "не напоминала хаос", подобный тому, что бывает в Японии во время стихийных бедствий, когда товары полностью исчезают с полок.
Като отметил, что школы и компании предпринимают собственные меры реагирования.
"Также в Дубае приостановлена работа служб доставки. При этом нельзя сказать, что вся городская инфраструктура полностью парализована — по состоянию на сегодняшнее утро в городе можно видеть движение автомобилей в обычном режиме", — добавил он.
Ранее телеканал Al Jazeera сообщал, что терминал международного аэропорта Дубая получил повреждения в результате ракетного обстрела. По данным пресс-службы правительства Дубая, в результате инцидента пострадали четыре человека.
США и Израиль в субботу нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе в Тегеране. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществил ответные ракетные удары по территории Израиля, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
