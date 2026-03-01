Японский бизнесмен рассказал об обстановке в Дубае

ТОКИО, 1 мар — РИА Новости. Работа части сервисов в Дубае по состоянию на утро воскресенья временно приостановлена, однако город не парализован, сообщил РИА Новости проживающий в этом городе японский бизнесмен, генеральный директор Дубайского исследовательского института Соси Като.