Напряженность в Дубае к утру снизилась, заявил японский бизнесмен

ТОКИО, 1 мар - РИА Новости. Напряженность в Дубае к утру воскресенья снизилась, хотя на рассвете в городе были слышны звуки взрывов, сообщил РИА Новости проживающий в ОАЭ японский бизнесмен, генеральный директор Дубайского исследовательского института Соси Като.

"Прошлой ночью, около полуночи, прозвучали сирены и оповещения, было объявлено предупреждение об эвакуации. Жители многоквартирных домов выходили из своих квартир и спускались по аварийным лестницам или на лифтах на нижние этажи. Были моменты, когда напряженность временно усиливалась", - подчеркнул он.

По словам Като, "с наступлением рассвета, эта напряженность несколько ослабла".

"С раннего утра в центральной части Дубая продолжают быть слышны звуки взрывов. Примерно четыре–пять раз", - отметил бизнесмен, добавив, что "многие продолжают воздерживаться от необязательных выходов из дома".

США и Израиль в субботу нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана , в том числе в Тегеране . Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществил ответные ракетные удары по территории Израиля, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока