Напряженность в Дубае к утру снизилась, заявил японский бизнесмен - РИА Новости, 01.03.2026
14:09 01.03.2026
Напряженность в Дубае к утру снизилась, заявил японский бизнесмен
Напряженность в Дубае к утру снизилась, заявил японский бизнесмен
в мире
военная операция сша и израиля против ирана
2026
в мире, дубай, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Дубай, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Напряженность в Дубае к утру снизилась, заявил японский бизнесмен

© AP Photo / Altaf QadriСамолеты авиакомпании Emirates в международном аэропорту Дубая, ОАЭ
© AP Photo / Altaf Qadri
Самолеты авиакомпании Emirates в международном аэропорту Дубая, ОАЭ
ТОКИО, 1 мар - РИА Новости. Напряженность в Дубае к утру воскресенья снизилась, хотя на рассвете в городе были слышны звуки взрывов, сообщил РИА Новости проживающий в ОАЭ японский бизнесмен, генеральный директор Дубайского исследовательского института Соси Като.
"Прошлой ночью, около полуночи, прозвучали сирены и оповещения, было объявлено предупреждение об эвакуации. Жители многоквартирных домов выходили из своих квартир и спускались по аварийным лестницам или на лифтах на нижние этажи. Были моменты, когда напряженность временно усиливалась", - подчеркнул он.
По словам Като, "с наступлением рассвета, эта напряженность несколько ослабла".
"С раннего утра в центральной части Дубая продолжают быть слышны звуки взрывов. Примерно четыре–пять раз", - отметил бизнесмен, добавив, что "многие продолжают воздерживаться от необязательных выходов из дома".
США и Израиль в субботу нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе в Тегеране. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществил ответные ракетные удары по территории Израиля, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Ранее телеканал Al Jazeera сообщал, что терминал международного аэропорта Дубая получил повреждения в результате ракетного обстрела. По данным пресс-службы правительства Дубая, в результате инцидента пострадали четыре человека.
