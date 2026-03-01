https://ria.ru/20260301/dubay-2077656734.html
Напряженность в Дубае к утру снизилась, заявил японский бизнесмен
2026-03-01T14:09:00+03:00
в мире
дубай
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
дубай
сша
израиль
Напряженность в Дубае к утру снизилась, заявил японский бизнесмен
Бизнесмен Като: напряженность в Дубае к утру снизилась
ТОКИО, 1 мар - РИА Новости. Напряженность в Дубае к утру воскресенья снизилась, хотя на рассвете в городе были слышны звуки взрывов, сообщил РИА Новости проживающий в ОАЭ японский бизнесмен, генеральный директор Дубайского исследовательского института Соси Като.
"Прошлой ночью, около полуночи, прозвучали сирены и оповещения, было объявлено предупреждение об эвакуации. Жители многоквартирных домов выходили из своих квартир и спускались по аварийным лестницам или на лифтах на нижние этажи. Были моменты, когда напряженность временно усиливалась", - подчеркнул он.
По словам Като, "с наступлением рассвета, эта напряженность несколько ослабла".
"С раннего утра в центральной части Дубая
продолжают быть слышны звуки взрывов. Примерно четыре–пять раз", - отметил бизнесмен, добавив, что "многие продолжают воздерживаться от необязательных выходов из дома".
США
и Израиль
в субботу нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана
, в том числе в Тегеране
. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществил ответные ракетные удары по территории Израиля, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.
Ранее телеканал Al Jazeera сообщал, что терминал международного аэропорта Дубая получил повреждения в результате ракетного обстрела. По данным пресс-службы правительства Дубая, в результате инцидента пострадали четыре человека.