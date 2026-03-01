При падении обломков беспилотников в Дубае пострадали два человека

ДУБАЙ, 1 мар — РИА Новости. Два человека получили ранения в Дубае при падении обломков дронов, сбитых средствами ПВО.

"Компетентные службы сообщили об обломках БПЛА <...> на территории двух жилых домов, пострадали два человека. Им оказали необходимую медпомощь", — говорится в заявлении городского медиаофиса.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Со вчерашнего дня Дубай, где отдыхает большое количество россиян, подвергается налету иранских дронов и ракет. Там регулярно раздаются взрывы из-за работы сил противовоздушной обороны.

Ночью под удар попал местный аэропорт, он не принимает и не отправляет рейсы. Пострадали четыре человека.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Также осколки от снарядов повредили несколько отелей. Жителей и гостей города просят укрыться в ближайших зданиях и на парковках. Посольство России не получало данных о жертвах среди соотечественников.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона.