При падении обломков беспилотников в Дубае пострадали два человека
2026-03-01T10:08:00+03:00
2026-03-01T10:08:00+03:00
2026-03-01T11:51:00+03:00
военная операция сша и израиля против ирана
дубай
в мире
сша
израиль
сергей лавров
оон
дубай
сша
израиль
ДУБАЙ, 1 мар — РИА Новости. Два человека получили ранения в Дубае при падении обломков дронов, сбитых средствами ПВО.
"Компетентные службы сообщили об обломках БПЛА <...> на территории двух жилых домов, пострадали два человека. Им оказали необходимую медпомощь", — говорится в заявлении городского медиаофиса.
Со вчерашнего дня Дубай, где отдыхает большое количество россиян, подвергается налету иранских дронов и ракет. Там регулярно раздаются взрывы из-за работы сил противовоздушной обороны.
Ночью под удар попал местный аэропорт, он не принимает и не отправляет рейсы. Пострадали четыре человека.
Также осколки от снарядов повредили несколько отелей. Жителей и гостей города просят укрыться в ближайших зданиях и на парковках. Посольство России не получало данных о жертвах среди соотечественников.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона.
В России
заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН
