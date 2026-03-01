"Уральские авиалинии" отменили все вылеты в Дубай и обратно на 1 марта

«

"В связи с продлением ограничений на выпуск и прием воздушных судов в аэропортах ОАЭ, авиакомпания вынужденно отменяет все рейсы из и в аэропорт Дубая "Аль-Мактум" за сегодня, 1 марта", – говорится в сообщении авиакомпании в Telegram-канале.