В Дубае прогремели взрывы - РИА Новости, 01.03.2026
08:58 01.03.2026
В Дубае прогремели взрывы
В Дубае прогремели взрывы
Новые взрывы раздаются в Дубае, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T08:58:00+03:00
2026-03-01T08:58:00+03:00
военная операция сша и израиля против ирана
дубай
дубай
2026
1920
1920
true
военная операция сша и израиля против ирана, дубай
Военная операция США и Израиля против Ирана, Дубай
В Дубае прогремели взрывы

РИА Новости: в Дубае прогремели взрывы

© AP Photo / Fatima ShbairРакета в небе над Дубаем, ОАЭ
Ракета в небе над Дубаем, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Fatima Shbair
Ракета в небе над Дубаем, ОАЭ. Архивное фото
ДУБАЙ, 1 мар - РИА Новости. Новые взрывы раздаются в Дубае, передает корреспондент РИА Новости.
Серия глухих взрывов возобновилась после перерыва.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
 
Военная операция США и Израиля против ИранаДубай
 
 
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
