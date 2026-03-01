https://ria.ru/20260301/dubay-2077562523.html
Жителей Дубая призвали отправиться в укрытия из-за угрозы ударов
Жителей Дубая призвали отправиться в укрытия из-за угрозы ударов - РИА Новости, 01.03.2026
Жителей Дубая призвали отправиться в укрытия из-за угрозы ударов
В соцсетях расходится оповещение на мобильные телефоны местных жителей от властей Дубая с призывами укрыться в ближайшем здании на фоне ударов по городу,... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T01:23:00+03:00
2026-03-01T01:23:00+03:00
2026-03-01T01:52:00+03:00
в мире
дубай
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077561929_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_991c0357fd3ea4e3c8c08c0c1e662d3c.jpg
https://ria.ru/20260301/gibel-2077561151.html
дубай
сша
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077561929_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_bb0feb54022a11eb0fd969dc21b77c0f.jpg
Жителей Дубая призвали укрыться в ближайших зданиях на фоне ударов по городу — оповещения от властей приходят на смартфоны
Жителей Дубая призвали укрыться в ближайших зданиях на фоне ударов по городу — оповещения от властей приходят на смартфоны
2026-03-01T01:23
true
PT0M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дубай, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Дубай, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Жителей Дубая призвали отправиться в укрытия из-за угрозы ударов
Жителей Дубая призвали укрыться в ближайших зданиях из-за угрозы ударов