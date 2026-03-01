Жителей Дубая призвали отправиться в укрытия из-за угрозы ударов

Рейтинг@Mail.ru
01:23 01.03.2026 (обновлено: 01:52 01.03.2026)
https://ria.ru/20260301/dubay-2077562523.html
2026-03-01T01:23:00+03:00
2026-03-01T01:52:00+03:00
в мире
дубай
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, дубай, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Дубай, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
ДУБАЙ, 1 мар - РИА Новости. В соцсетях расходится оповещение на мобильные телефоны местных жителей от властей Дубая с призывами укрыться в ближайшем здании на фоне ударов по городу, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее очевидцы сообщили РИА Новости, что терминал международного аэропорта Дубая подвергся удару и идет эвакуация людей. Четыре человека пострадали из-за инцидента в аэропорту Дубая, сообщила пресс-служба правительства Дубая.
"В связи с текущей ситуацией и потенциальной ракетной угрозой, немедленно проследуйте в ближайшее безопасное здание. Держитесь подальше от окон, дверей и открытых пространств. Ожидайте дальнейших указаний", - говорится в оповещении.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
