Очевидцы сообщили о сильном взрыве в районе порта Джабаль Али в Дубае - РИА Новости, 01.03.2026
23:25 01.03.2026 (обновлено: 23:43 01.03.2026)
Очевидцы сообщили о сильном взрыве в районе порта Джабаль Али в Дубае
Очевидцы сообщили о сильном взрыве в районе порта Джабаль Али в Дубае
Сильный взрыв произошел в районе порта Джабаль Али в Дубае, рассказали РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 01.03.2026
Очевидцы сообщили о сильном взрыве в районе порта Джабаль Али в Дубае

РИА Новости: в районе порта Джабаль Али в Дубае произошел сильный взрыв

БЕЙРУТ, 1 мар - РИА Новости. Сильный взрыв произошел в районе порта Джабаль Али в Дубае, рассказали РИА Новости очевидцы.
По словам собеседника агентства, взрыв произошел в районе 11.15 вечера по местному времени (10.15 мск).
Туристы из России стараются не покидать отели в Дубае, рассказал очевидец
Вчера, 17:44
"Сильный звук взрыва был слышен за несколько километров в районе порта Джабаль Али. С места, где произошел взрыв, поднимался большой столб черного дыма и был виден пожар", - сказал собеседник агентства.
По словам очевидца, дым рассеялся достаточно быстро, и на данный момент никаких следов удара не видно.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Туристы в Дубае будут питаться за свой счет при задержке рейсов
Вчера, 16:39
