Очевидцы сообщили о сильном взрыве в районе порта Джабаль Али в Дубае

По словам собеседника агентства, взрыв произошел в районе 11.15 вечера по местному времени (10.15 мск).

"Сильный звук взрыва был слышен за несколько километров в районе порта Джабаль Али. С места, где произошел взрыв, поднимался большой столб черного дыма и был виден пожар", - сказал собеседник агентства.