Очевидцы сообщили о сильном взрыве в районе порта Джабаль Али в Дубае

БЕЙРУТ, 1 мар - РИА Новости. Сильный взрыв произошел в районе порта Джабаль Али в Дубае, рассказали РИА Новости очевидцы.
По словам собеседника агентства, взрыв произошел в районе 11.15 вечера по местному времени (10.15 мск).
"Сильный звук взрыва был слышен за несколько километров в районе порта Джабаль Али. С места, где произошел взрыв, поднимался большой столб черного дыма и был виден пожар", - сказал собеседник агентства.
По словам очевидца, дым рассеялся достаточно быстро, и на данный момент никаких следов удара не видно.
