Россиянка рассказала об очередях за бензином в Дубае

РИМ, 1 мар – РИА Новости. Проживающая в Дубае россиянка Мария рассказала РИА Новости, что местные жители в субботу проводили в очередях на автозаправку по 40 минут, а в магазинах раскупили всю воду и энергетики на фоне эскалации вокруг Ирана.

"Сегодня (в воскресенье – ред.) мы решили на всякий случай заправить машину. Моя подруга накануне простояла в пробке перед заправкой минут 40, но утром пробки уже не было. Вчера еще в магазине у дома раскупили всю воду и энергетики. Полки были полупустые, но сегодня все завезли. Мы закупились консервами с тунцом, водой и лапшой быстрого приготовления", - сказала собеседница агентства.