22:28 01.03.2026
22:28 01.03.2026
Россиянка рассказала об очередях за бензином в Дубае
в мире, иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Россиянка рассказала об очередях за бензином в Дубае

РИА Новости: проживающая в Дубае россиянка рассказала об очередях за бензином

© AP Photo / Kamran JebreiliДубай
Дубай - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Kamran Jebreili
Дубай. Архивное фото
РИМ, 1 мар – РИА Новости. Проживающая в Дубае россиянка Мария рассказала РИА Новости, что местные жители в субботу проводили в очередях на автозаправку по 40 минут, а в магазинах раскупили всю воду и энергетики на фоне эскалации вокруг Ирана.
"Сегодня (в воскресенье – ред.) мы решили на всякий случай заправить машину. Моя подруга накануне простояла в пробке перед заправкой минут 40, но утром пробки уже не было. Вчера еще в магазине у дома раскупили всю воду и энергетики. Полки были полупустые, но сегодня все завезли. Мы закупились консервами с тунцом, водой и лапшой быстрого приготовления", - сказала собеседница агентства.
Очередь на АЗС в Дубае, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Россиянка столкнулась с проблемой снятия денег в Дубае
Вчера, 14:42
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дым на месте иранского удара в Дубае, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Туристка из России застряла в Дубае из-за закрытого аэропорта
Вчера, 20:12
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
