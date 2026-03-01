Рейтинг@Mail.ru
В Дубае отдыхающие вышли на вечерний променад после работы ПВО
19:53 01.03.2026
В Дубае отдыхающие вышли на вечерний променад после работы ПВО
В Дубае отдыхающие вышли на вечерний променад после работы ПВО - РИА Новости, 01.03.2026
В Дубае отдыхающие вышли на вечерний променад после работы ПВО
Отдыхающие в Дубае вышли на вечерний променад после работы ПВО, торговые центры работают, а в ресторанах и барах практически полная посадка, рассказала РИА... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T19:53:00+03:00
2026-03-01T19:53:00+03:00
в мире
сша
иран
дубай
али лариджани
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, сша, иран, дубай, али лариджани, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Дубай, Али Лариджани, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Дубае отдыхающие вышли на вечерний променад после работы ПВО

РИА Новости: отдыхающие в Дубае вышли на вечерний променад после работы ПВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Небоскребы в районе Marina в Дубае
Небоскребы в районе Marina в Дубае - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Небоскребы в районе Marina в Дубае. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар - РИА Новости. Отдыхающие в Дубае вышли на вечерний променад после работы ПВО, торговые центры работают, а в ресторанах и барах практически полная посадка, рассказала РИА Новости российская туристка Александра Митченко.
"Обстановка вечером в районе Дубай Марина: народ гуляет, довольно много людей, торговые центры тоже работают, в кафе и магазинах можно сказать, что полная посадка", - сказала Митченко.
Вид на самый большой небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Туристам из России разрешили продлить номера в отеле в Дубае без оплаты
Вчера, 18:51
По ее словам, вечером была слышна работа ПВО, были довольно сильные взрывы, многие спустились в подземные убежища при отелях.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ранее подчёркивал, что Иран не намеревается атаковать страны региона, он атакует базы США, которые считает территорией США, и продолжит их атаковать, пока они находятся под контролем Вашингтона. Корпус стражей исламской революции заявлял, что целями иранских ударов являются военные объекты Израиля.
Последствия падения обломков ракета на жилой район в Дубае - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Отель Fairmont в Дубае продолжает работу после пожара из-за обломков ракеты
Вчера, 18:34
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
 
В мире, США, Иран, Дубай, Али Лариджани, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
