В Дубае отдыхающие вышли на вечерний променад после работы ПВО

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар - РИА Новости. Отдыхающие в Дубае вышли на вечерний променад после работы ПВО, торговые центры работают, а в ресторанах и барах практически полная посадка, рассказала РИА Новости российская туристка Александра Митченко.

По ее словам, вечером была слышна работа ПВО, были довольно сильные взрывы, многие спустились в подземные убежища при отелях.