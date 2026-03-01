В Дубае отдыхающие вышли на вечерний променад после работы ПВО

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар - РИА Новости. Отдыхающие в Дубае вышли на вечерний променад после работы ПВО, торговые центры работают, а в ресторанах и барах практически полная посадка, рассказала РИА Новости российская туристка Александра Митченко.
"Обстановка вечером в районе Дубай Марина: народ гуляет, довольно много людей, торговые центры тоже работают, в кафе и магазинах можно сказать, что полная посадка", - сказала Митченко.
По ее словам, вечером была слышна работа ПВО, были довольно сильные взрывы, многие спустились в подземные убежища при отелях.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ранее подчёркивал, что Иран не намеревается атаковать страны региона, он атакует базы США, которые считает территорией США, и продолжит их атаковать, пока они находятся под контролем Вашингтона. Корпус стражей исламской революции заявлял, что целями иранских ударов являются военные объекты Израиля.