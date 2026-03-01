Российский турист рассказал, как избежал ударов в Дубае

ДУБАЙ, 1 мар - РИА Новости. Российский турист рассказал, как из-за плохого самочувствия сына они были вынуждены сойти с застрявшего круизного лайнера в Дубае и таким образом избежать ударов по городу.

Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что россиянам, находящимся на круизных лайнерах, остановленных на Ближнем Востоке из-за эскалации вокруг Ирана, разрешают сходить на землю только при условии полного прекращения круиза. В ходе эскалации было повреждено много зданий в Дубае, а жители были вынуждены прятаться на парковках и в бомбоубежищах.

"Двадцать седьмого числа у него (сына - ред.) была температура 37,7, и пришлось принять очень болезненное решение сойти с корабля. Мы в Дубае стояли как раз. Мы заплатили ... тоже за двоих на неделю, а пробыли только двое суток. Очень болезненное, тяжелое решение. Я в приоритет поставил здоровье ребенка, вдруг ухудшится", - рассказал собеседник РИА Новости.

При этом он добавил, что переживал, что не сможет даже вызвать скорую ребенку из-за слишком высоких цен на медицинские услуги.

"В итоге мы написали заявление, что сходим с корабля... Они, конечно, удивились очень сильно на ресепшене. Пытались отговорить нас, но мы в итоге сошли", - отметил россиянин.

Собеседник агентства также рассказал, что после возвращения в Москву у него было плохое настроение из-за якобы упущенного отдыха.

"Утром пошли новости про атаки на Эмираты. Я стал неожиданно самым счастливым человеком на свете. Ребенку надо ведро шоколада купить за то, что он "заболел очень вовремя". Вот это просто невероятное решение, которое мне казалось очень спорным ... оказалось самым лучшим", - признался он.

Россиянин добавил, что не представляет, как бы они с сыном справлялись бы с обстановкой в Дубае на фоне ударов и сравнил свой опыт со сдачей билета на самолет перед авиакатастрофой.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана