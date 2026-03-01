Туристам из России разрешили продлить номера в отеле в Дубае без оплаты

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар - РИА Новости. Туристам из России, у которых вылет был назначен на 2 марта, разрешили продлить пребывание в номерах в отеле в Дубае без оплаты, рассказала РИА Новости российская туристка Александра Митченко.
"Мы (группа туристов из России - ред.) подошли. У нас на ресепшене русскоговорящие администраторы, нам сказали, что продление за счёт страны. Поэтому можем оставаться в номере", - сказала Митченко.
Он добавила, что ее вылет в Москву был назначен на 2 марта, с ней никто не связывался по поводу отмены рейса, но она сама написала представителю туроператора.
"Мне ответили, что нужно ждать новостей и оставаться в отеле до 3 марта", - отметила туристка.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.