Туристам из России разрешили продлить номера в отеле в Дубае без оплаты - РИА Новости, 01.03.2026
18:51 01.03.2026
Туристам из России разрешили продлить номера в отеле в Дубае без оплаты
Туристам из России разрешили продлить номера в отеле в Дубае без оплаты - РИА Новости, 01.03.2026
Туристам из России разрешили продлить номера в отеле в Дубае без оплаты
Туристам из России, у которых вылет был назначен на 2 марта, разрешили продлить пребывание в номерах в отеле в Дубае без оплаты, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 01.03.2026
россия, сша, москва, военная операция сша и израиля против ирана, израиль, в мире
Россия, США, Москва, Военная операция США и Израиля против Ирана, Израиль, В мире
Туристам из России разрешили продлить номера в отеле в Дубае без оплаты

РИА Новости: туристам из РФ разрешили продлить номера в отеле в Дубае без оплаты

Вид на самый большой небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае
Вид на самый большой небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Вид на самый большой небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар - РИА Новости. Туристам из России, у которых вылет был назначен на 2 марта, разрешили продлить пребывание в номерах в отеле в Дубае без оплаты, рассказала РИА Новости российская туристка Александра Митченко.
"Мы (группа туристов из России - ред.) подошли. У нас на ресепшене русскоговорящие администраторы, нам сказали, что продление за счёт страны. Поэтому можем оставаться в номере", - сказала Митченко.
На жилой район Palm Jumeirah в Дубае упали обломки ракеты - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Российский повар рассказал о попаданиях осколков ракет в дома в Дубае
Вчера, 17:43
Он добавила, что ее вылет в Москву был назначен на 2 марта, с ней никто не связывался по поводу отмены рейса, но она сама написала представителю туроператора.
"Мне ответили, что нужно ждать новостей и оставаться в отеле до 3 марта", - отметила туристка.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Самолеты авиакомпании Emirates в международном аэропорту Дубая, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Туристы из России стараются не покидать отели в Дубае, рассказал очевидец
Вчера, 17:44
 
