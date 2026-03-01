Жительница Дубая рассказала об отсутствии укрытий в городе

ДУБАЙ, 1 мар - РИА Новости. Столица ОАЭ оказалась не приспособлена к авиаударам, в ней нет специализированных убежищ, и люди объединяются, чтобы пережить сложное время, рассказала жительница Дубая РИА Новости.

"Нет никаких убежищ, город не подготовлен для подобных событий. Здесь под укрытиями понимаются подвалы зданий, этажи парковок, но, на мой взгляд, это не совсем безопасно. Тех укрытий и бомбоубежищ, как мы привыкли понимать, нет," - рассказала россиянка, живущая и работающая в Дубае

Она добавила, что ночью были слышны мощные хлопки, и она переживала за свою безопасность.

"Я с подругой со вчерашнего вечера, так как одной оставаться стремно и страшно. Никуда не выходим, на улицах очень мало машин. С утра было много хлопков, сейчас уже почти нет", - сказала россиянка.

Моллы закрыты, но продукты можно купить в локальных магазинах, добавила она.

Ранее серия взрывов прогремела в Дубае. Как сообщил РИА Новости генконсул РФ в Дубае Максим Владимиров, информации о пострадавших россиянах в Дубае не поступало.