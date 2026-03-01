Рейтинг@Mail.ru
Жительница Дубая рассказала об отсутствии укрытий в городе - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:50 01.03.2026 (обновлено: 17:37 01.03.2026)
https://ria.ru/20260301/dubaj-2077699469.html
Жительница Дубая рассказала об отсутствии укрытий в городе
Жительница Дубая рассказала об отсутствии укрытий в городе - РИА Новости, 01.03.2026
Жительница Дубая рассказала об отсутствии укрытий в городе
Столица ОАЭ оказалась не приспособлена к авиаударам, в ней нет специализированных убежищ, и люди объединяются, чтобы пережить сложное время, рассказала... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T16:50:00+03:00
2026-03-01T17:37:00+03:00
в мире
дубай
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149305/83/1493058346_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_12b2b116e58db7e68377934aef14e84f.jpg
https://ria.ru/20260228/dubay-2077483999.html
https://ria.ru/20260301/bomboubezhische-2077572360.html
дубай
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149305/83/1493058346_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1cd30c8cbe32bdc15ead8e121b203ed3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дубай, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Дубай, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана

Жительница Дубая рассказала об отсутствии укрытий в городе

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкГорода мира. Дубай
Города мира. Дубай - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Города мира. Дубай. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДУБАЙ, 1 мар - РИА Новости. Столица ОАЭ оказалась не приспособлена к авиаударам, в ней нет специализированных убежищ, и люди объединяются, чтобы пережить сложное время, рассказала жительница Дубая РИА Новости.
"Нет никаких убежищ, город не подготовлен для подобных событий. Здесь под укрытиями понимаются подвалы зданий, этажи парковок, но, на мой взгляд, это не совсем безопасно. Тех укрытий и бомбоубежищ, как мы привыкли понимать, нет," - рассказала россиянка, живущая и работающая в Дубае.
Работа ПВО в Дубае - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Находящаяся в Дубае россиянка рассказала об обстановке на улицах
28 февраля, 18:16
Она добавила, что ночью были слышны мощные хлопки, и она переживала за свою безопасность.
"Я с подругой со вчерашнего вечера, так как одной оставаться стремно и страшно. Никуда не выходим, на улицах очень мало машин. С утра было много хлопков, сейчас уже почти нет", - сказала россиянка.
Моллы закрыты, но продукты можно купить в локальных магазинах, добавила она.
Ранее серия взрывов прогремела в Дубае. Как сообщил РИА Новости генконсул РФ в Дубае Максим Владимиров, информации о пострадавших россиянах в Дубае не поступало.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Ракета в небе над Дубаем, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Российские туристы ищут бомбоубежище в Дубае на фоне взрывов
Вчера, 03:21
 
В миреДубайСШАИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала