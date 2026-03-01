https://ria.ru/20260301/dubaj-2077678084.html
В Дубае работают голосовые и видеозвонки в MAX
В Дубае работают голосовые и видеозвонки в MAX - РИА Новости, 01.03.2026
В Дубае работают голосовые и видеозвонки в MAX
Голосовые и видеозвонки через национальный мессенджер Мах продолжают работать в Дубае без перебоев, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.03.2026
россия
оаэ
telegram
израиль
сша
дубай
в мире
whatsapp inc.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
россия, оаэ, telegram, израиль, сша, дубай, в мире, whatsapp inc., мессенджер max
В Дубае работают голосовые и видеозвонки в MAX
РИА Новости: голосовые и видеозвонки в MAX работают в Дубае без перебоев