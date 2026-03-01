Рейтинг@Mail.ru
В Дубае работают голосовые и видеозвонки в MAX - РИА Новости, 01.03.2026
16:10 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/dubaj-2077678084.html
В Дубае работают голосовые и видеозвонки в MAX
Голосовые и видеозвонки через национальный мессенджер Мах продолжают работать в Дубае без перебоев, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.03.2026
россия, оаэ, telegram, израиль, сша, дубай, в мире, whatsapp inc., мессенджер max
Россия, ОАЭ, Telegram, Израиль, США, Дубай, В мире, WhatsApp Inc., Мессенджер Max
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер Max
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мессенджер Max. Архивное фото
ДУБАЙ, 1 мар - РИА Новости. Голосовые и видеозвонки через национальный мессенджер Мах продолжают работать в Дубае без перебоев, передает корреспондент РИА Новости.
Другие функции национального мессенджера, включая сообщения и каналы, также доступны в полном объеме.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Звонки с помощью мессенджеров WhatsApp* и Telegram традиционно недоступны в ОАЭ.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
В Дубае многие туристы продолжают отдыхать у бассейнов, несмотря на взрывы
