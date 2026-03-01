https://ria.ru/20260301/dubaj-2077672356.html
В Дубае многие туристы продолжают отдыхать у бассейнов, несмотря на взрывы
Многие туристы в Дубае продолжают отдыхать у бассейнов на улицах, в то же время почти каждые 40 минут в городе звучат похожие на взрывы звуки и в целом людей на РИА Новости, 01.03.2026
РИА Новости: турист Игорь рассказал, что в Дубае взрывы звучат каждые 40 минут