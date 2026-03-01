Рейтинг@Mail.ru
Туристка рассказала, что сейчас скупают в супермаркетах Дубая - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/dubaj-2077672121.html
Туристка рассказала, что сейчас скупают в супермаркетах Дубая
Туристка рассказала, что сейчас скупают в супермаркетах Дубая - РИА Новости, 01.03.2026
Туристка рассказала, что сейчас скупают в супермаркетах Дубая
В супермаркетах Дубая повышенный спрос на бутилированную воду, яйца, нарезки и замороженные продукты, сообщила РИА Новости российская туристка Александра... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T15:36:00+03:00
2026-03-01T15:36:00+03:00
в мире
сша
израиль
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077651373_0:161:3355:2048_1920x0_80_0_0_e1ec93c84f1df591fd7c4366a6872c4e.jpg
https://ria.ru/20260301/iran-2077652211.html
сша
израиль
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077651373_624:0:3355:2048_1920x0_80_0_0_e8a8835e36008a221aecf150200ebede.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Израиль, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Туристка рассказала, что сейчас скупают в супермаркетах Дубая

РИА Новости: в супермаркетах Дубая растет спрос на бутилированную воду и яйца

© REUTERS / Rula RouhanaОчередь на АЗС в Дубае, ОАЭ
Очередь на АЗС в Дубае, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© REUTERS / Rula Rouhana
Очередь на АЗС в Дубае, ОАЭ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар - РИА Новости. В супермаркетах Дубая повышенный спрос на бутилированную воду, яйца, нарезки и замороженные продукты, сообщила РИА Новости российская туристка Александра Митченко.
Министерство экономики и туризма ОАЭ ранее в воскресенье заявило, что в стране созданы стратегические запасы жизненно важных товаров, и призвало население воздержаться от панических закупок.
"Я сейчас в магазине, на самом деле ажиотажа особого нет. В первую очередь раскупают воду, яйца и нарезки, заморозки. В остальном, продуктов много, как есть замороженные, так и свежие продукты", - сказала Митченко.
Она добавила, что при ее посещении очередь на кассу была около 10 человек. "Кто-то просто покупал обычные продукты, а кто-то закупался тележками", - отметила туристка.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Обстановка в аэропорту Дубая - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
АТОР сообщила о застрявших в ОАЭ российских туристах
Вчера, 13:49
 
В миреСШАИзраильИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала