https://ria.ru/20260301/dubaj-2077672121.html
Туристка рассказала, что сейчас скупают в супермаркетах Дубая
Туристка рассказала, что сейчас скупают в супермаркетах Дубая - РИА Новости, 01.03.2026
Туристка рассказала, что сейчас скупают в супермаркетах Дубая
В супермаркетах Дубая повышенный спрос на бутилированную воду, яйца, нарезки и замороженные продукты, сообщила РИА Новости российская туристка Александра... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T15:36:00+03:00
2026-03-01T15:36:00+03:00
2026-03-01T15:36:00+03:00
в мире
сша
израиль
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077651373_0:161:3355:2048_1920x0_80_0_0_e1ec93c84f1df591fd7c4366a6872c4e.jpg
https://ria.ru/20260301/iran-2077652211.html
сша
израиль
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077651373_624:0:3355:2048_1920x0_80_0_0_e8a8835e36008a221aecf150200ebede.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, израиль, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Израиль, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Туристка рассказала, что сейчас скупают в супермаркетах Дубая
РИА Новости: в супермаркетах Дубая растет спрос на бутилированную воду и яйца
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар - РИА Новости. В супермаркетах Дубая повышенный спрос на бутилированную воду, яйца, нарезки и замороженные продукты, сообщила РИА Новости российская туристка Александра Митченко.
Министерство экономики и туризма ОАЭ
ранее в воскресенье заявило, что в стране созданы стратегические запасы жизненно важных товаров, и призвало население воздержаться от панических закупок.
"Я сейчас в магазине, на самом деле ажиотажа особого нет. В первую очередь раскупают воду, яйца и нарезки, заморозки. В остальном, продуктов много, как есть замороженные, так и свежие продукты", - сказала Митченко.
Она добавила, что при ее посещении очередь на кассу была около 10 человек. "Кто-то просто покупал обычные продукты, а кто-то закупался тележками", - отметила туристка.
США
и Израиль
нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
. МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве
заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.