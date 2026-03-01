Российский турист рассказал об обстановке на пляже в районе "Дубай Марина"

САРАТОВ, 1 мар - РИА Новости. Российский турист Антон из Новосибирска, отдыхающий в Дубае, рассказал РИА Новости, что работы ПВО не слышно и не видно на протяжении четырех часов, обстановка на пляже спокойная.

Россиянин находятся на пляже в районе "Дубай Марина" рядом с известным искусственным островом Пальма Джумейра. По его словам, с 10 до 14 часов мск работы ПВО и хлопков не слышно.

"После 11 часов (10.00 мск – ред.) не было слышно хлопков", - отметил собеседник.

На пляже, по его словам, достаточно много отдыхающих, в том числе россиян.

"Не могу сосчитать, сколько людей, но довольно плотно заселенный пляж. Ощущение, как будто ничего не происходило. Единственное, что колесо (обозрения – ред.) не крутится, кораблики не ездят, самолет типа кукурузника туда-сюда летал. Но сейчас ничего не летает", - поделился наблюдениями турист.