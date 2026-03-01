Рейтинг@Mail.ru
Российский турист рассказал об обстановке на пляже в районе "Дубай Марина" - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:35 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/dubaj-2077660268.html
Российский турист рассказал об обстановке на пляже в районе "Дубай Марина"
Российский турист рассказал об обстановке на пляже в районе "Дубай Марина" - РИА Новости, 01.03.2026
Российский турист рассказал об обстановке на пляже в районе "Дубай Марина"
Российский турист Антон из Новосибирска, отдыхающий в Дубае, рассказал РИА Новости, что работы ПВО не слышно и не видно на протяжении четырех часов, обстановка... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T14:35:00+03:00
2026-03-01T14:35:00+03:00
сша
израиль
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929732824_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_44fa6d080877cd4930cf4f1af17fd97f.jpg
https://ria.ru/20260301/oteli-2077612222.html
https://ria.ru/20260301/aeroflot-2077648191.html
сша
израиль
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929732824_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_5c77a5f9b669d35ea1608e58b1778946.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, израиль, иран, военная операция сша и израиля против ирана
США, Израиль, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Российский турист рассказал об обстановке на пляже в районе "Дубай Марина"

РИА Новости: обстановка на пляже в районе "Дубай Марина" спокойная

© iStock.com / IR_StoneПляж в районе Дубай Марина в Дубае, ОАЭ
Пляж в районе Дубай Марина в Дубае, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© iStock.com / IR_Stone
Пляж в районе Дубай Марина в Дубае, ОАЭ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САРАТОВ, 1 мар - РИА Новости. Российский турист Антон из Новосибирска, отдыхающий в Дубае, рассказал РИА Новости, что работы ПВО не слышно и не видно на протяжении четырех часов, обстановка на пляже спокойная.
Россиянин находятся на пляже в районе "Дубай Марина" рядом с известным искусственным островом Пальма Джумейра. По его словам, с 10 до 14 часов мск работы ПВО и хлопков не слышно.
Дубай - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
В Дубае туристы из России не могут заселиться в номера
Вчера, 10:26
"После 11 часов (10.00 мск – ред.) не было слышно хлопков", - отметил собеседник.
На пляже, по его словам, достаточно много отдыхающих, в том числе россиян.
"Не могу сосчитать, сколько людей, но довольно плотно заселенный пляж. Ощущение, как будто ничего не происходило. Единственное, что колесо (обозрения – ред.) не крутится, кораблики не ездят, самолет типа кукурузника туда-сюда летал. Но сейчас ничего не летает", - поделился наблюдениями турист.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
"Аэрофлот" отменил рейсы в Дубай и Абу-Даби до снятия ограничений
Вчера, 13:24
 
СШАИзраильИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала