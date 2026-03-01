https://ria.ru/20260301/dubaj-2077660268.html
Российский турист рассказал об обстановке на пляже в районе "Дубай Марина"
Российский турист рассказал об обстановке на пляже в районе "Дубай Марина" - РИА Новости, 01.03.2026
Российский турист рассказал об обстановке на пляже в районе "Дубай Марина"
Российский турист Антон из Новосибирска, отдыхающий в Дубае, рассказал РИА Новости, что работы ПВО не слышно и не видно на протяжении четырех часов, обстановка... РИА Новости, 01.03.2026
сша
израиль
иран
военная операция сша и израиля против ирана
сша
израиль
иран
САРАТОВ, 1 мар - РИА Новости. Российский турист Антон из Новосибирска, отдыхающий в Дубае, рассказал РИА Новости, что работы ПВО не слышно и не видно на протяжении четырех часов, обстановка на пляже спокойная.
Россиянин находятся на пляже в районе "Дубай Марина" рядом с известным искусственным островом Пальма Джумейра. По его словам, с 10 до 14 часов мск работы ПВО и хлопков не слышно.
"После 11 часов (10.00 мск – ред.) не было слышно хлопков", - отметил собеседник.
На пляже, по его словам, достаточно много отдыхающих, в том числе россиян.
"Не могу сосчитать, сколько людей, но довольно плотно заселенный пляж. Ощущение, как будто ничего не происходило. Единственное, что колесо (обозрения – ред.) не крутится, кораблики не ездят, самолет типа кукурузника туда-сюда летал. Но сейчас ничего не летает", - поделился наблюдениями турист.
США
и Израиль
нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
. МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве
заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.