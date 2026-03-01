https://ria.ru/20260301/dubaj-2077655761.html
В продуктовых магазинах в Дубае появились очереди
РИА Новости
Новости
ДУБАЙ, 1 мар - РИА Новости. В продуктовых магазинах Дубая стали появляться очереди, поскольку жители города стараются закупать продукты впрок, но нехватки продуктов пока не наблюдается, передает корреспондент РИА-Новости.
Доставка продуктов в онлайн-магазинах крупных торговых сетей работает регулярно, но с увеличенным временем доставки из-за возросшего спроса.
Министерство экономики и туризма ОАЭ
в воскресенье заявило, что в стране созданы стратегические запасы жизненно важных товаров, и призвало население воздержаться от панических закупок.
"Стратегические резервы товаров первой необходимости в стране являются надежными, всеобъемлющими и в полной мере способны удовлетворять внутренние потребности в течение длительных периодов времени", - было сказано в заявлении, размещенном на официальной странице правительства ОАЭ в соцсети Х.
Также министерство отметило, что наравне с запасами продуктов осуществляется мониторинг цен для предотвращения их необоснованного повышения и монополистических практик.