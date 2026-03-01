В продуктовых магазинах в Дубае появились очереди

ДУБАЙ, 1 мар - РИА Новости. В продуктовых магазинах Дубая стали появляться очереди, поскольку жители города стараются закупать продукты впрок, но нехватки продуктов пока не наблюдается, передает корреспондент РИА-Новости.

Доставка продуктов в онлайн-магазинах крупных торговых сетей работает регулярно, но с увеличенным временем доставки из-за возросшего спроса.

Министерство экономики и туризма ОАЭ в воскресенье заявило, что в стране созданы стратегические запасы жизненно важных товаров, и призвало население воздержаться от панических закупок.

"Стратегические резервы товаров первой необходимости в стране являются надежными, всеобъемлющими и в полной мере способны удовлетворять внутренние потребности в течение длительных периодов времени", - было сказано в заявлении, размещенном на официальной странице правительства ОАЭ в соцсети Х.