В продуктовых магазинах в Дубае появились очереди
14:06 01.03.2026
В продуктовых магазинах в Дубае появились очереди
В продуктовых магазинах Дубая стали появляться очереди, поскольку жители города стараются закупать продукты впрок, но нехватки продуктов пока не наблюдается,... РИА Новости, 01.03.2026
в мире
оаэ
дубай
иран
военная операция сша и израиля против ирана
оаэ
дубай
иран
в мире, оаэ, дубай, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, ОАЭ, Дубай, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Жители Дубая закупают продукты впрок, в магазинах появились очереди

ДУБАЙ, 1 мар - РИА Новости. В продуктовых магазинах Дубая стали появляться очереди, поскольку жители города стараются закупать продукты впрок, но нехватки продуктов пока не наблюдается, передает корреспондент РИА-Новости.
Доставка продуктов в онлайн-магазинах крупных торговых сетей работает регулярно, но с увеличенным временем доставки из-за возросшего спроса.
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
Вчера, 08:00
Министерство экономики и туризма ОАЭ в воскресенье заявило, что в стране созданы стратегические запасы жизненно важных товаров, и призвало население воздержаться от панических закупок.
"Стратегические резервы товаров первой необходимости в стране являются надежными, всеобъемлющими и в полной мере способны удовлетворять внутренние потребности в течение длительных периодов времени", - было сказано в заявлении, размещенном на официальной странице правительства ОАЭ в соцсети Х.
Также министерство отметило, что наравне с запасами продуктов осуществляется мониторинг цен для предотвращения их необоснованного повышения и монополистических практик.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Иран рассчитывает на помощь союзников в регионе, рассказал источник
Вчера, 13:57
 
В миреОАЭДубайИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
