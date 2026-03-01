Рейтинг@Mail.ru
Emirates продлила приостановку полетов в Дубай и обратно - РИА Новости, 01.03.2026
11:46 01.03.2026
Emirates продлила приостановку полетов в Дубай и обратно
Emirates продлила приостановку полетов в Дубай и обратно
Крупнейшая эмиратская авиакомпания Emirates заявила о продлении приостановки полетов в и из Дубая да 2 марта, говорится в заявлении авиакомпании. РИА Новости, 01.03.2026
Emirates продлила приостановку полетов в Дубай и обратно

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Вид на Дубай из иллюминатора самолета
Вид на Дубай из иллюминатора самолета. Архивное фото
ДУБАЙ, 1 мар - РИА Новости. Крупнейшая эмиратская авиакомпания Emirates заявила о продлении приостановки полетов в и из Дубая да 2 марта, говорится в заявлении авиакомпании.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
«
"В связи с многочисленными закрытиями регионального воздушного пространства авиакомпания Emirates временно приостановила все рейсы в Дубай и обратно до 15:00 по времени ОАЭ в понедельник, 2 марта", - говорится в заявлении.
В Дубае туристы из России не могут заселиться в номера
Заголовок открываемого материала