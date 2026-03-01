https://ria.ru/20260301/dubaj-2077626862.html
Emirates продлила приостановку полетов в Дубай и обратно
Emirates продлила приостановку полетов в Дубай и обратно - РИА Новости, 01.03.2026
Emirates продлила приостановку полетов в Дубай и обратно
Крупнейшая эмиратская авиакомпания Emirates заявила о продлении приостановки полетов в и из Дубая да 2 марта, говорится в заявлении авиакомпании. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T11:46:00+03:00
2026-03-01T11:46:00+03:00
2026-03-01T11:46:00+03:00
в мире
дубай
оаэ
emirates
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152412/16/1524121636_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_453ed60af37c306576b12c9d09410ea9.jpg
https://ria.ru/20260301/oteli-2077612222.html
дубай
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152412/16/1524121636_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_38f8a0b764c8d0f8b0dafa31806ac625.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дубай, оаэ, emirates, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Дубай, ОАЭ, Emirates, Военная операция США и Израиля против Ирана
Emirates продлила приостановку полетов в Дубай и обратно
Emirates продлила приостановку полетов в Дубай и обратно до 2 марта