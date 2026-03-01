https://ria.ru/20260301/dubaj-2077596396.html
Турист из Новосибирска рассказал о ситуации в Дубае
НОВОСИБИРСК, 1 мар – РИА Новости. Последние 1,5 часа в Дубае затишье от взрывов и работы ПВО, хотя еще рано утром были слышны отдаленные взрывы, рассказал РИА Новости турист из Новосибирска Игорь.
Ранее от последствий атаки повреждения получил один из терминалов международного аэропорта Дубая
. Пострадали четыре сотрудника аэропорта. Сообщалось об атаках дронов и взрывах в городе, в частности, незначительные повреждения получила одна из самых дорогих и известных гостиниц Дубая "Бурдж аль-Араб".
"В 05.00 (04.00 мск - ред.) проснулись от отдаленных звуков взрывов и пролетов ракет и дронов, около часа все продолжалось. Последние 1,5 часа тихо", - рассказал собеседник агентства, находящийся в районе Dubai Marina.
Турист рассказал, что минувшая ночь была довольно напряженной. Так, около полуночи в номере отеля он с женой проснулся от десятков взрывов поблизости. На телефон стали приходить уведомления о необходимости эвакуироваться. Тем не менее, мужчина отметил, что русские туристы вели себя спокойно.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
. МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве
заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.