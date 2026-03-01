Турист из Новосибирска рассказал о ситуации в Дубае

НОВОСИБИРСК, 1 мар – РИА Новости. Последние 1,5 часа в Дубае затишье от взрывов и работы ПВО, хотя еще рано утром были слышны отдаленные взрывы, рассказал РИА Новости турист из Новосибирска Игорь.

"В 05.00 (04.00 мск - ред.) проснулись от отдаленных звуков взрывов и пролетов ракет и дронов, около часа все продолжалось. Последние 1,5 часа тихо", - рассказал собеседник агентства, находящийся в районе Dubai Marina.

Турист рассказал, что минувшая ночь была довольно напряженной. Так, около полуночи в номере отеля он с женой проснулся от десятков взрывов поблизости. На телефон стали приходить уведомления о необходимости эвакуироваться. Тем не менее, мужчина отметил, что русские туристы вели себя спокойно.