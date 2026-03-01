Рейтинг@Mail.ru
Турист из Новосибирска рассказал о ситуации в Дубае - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:05 01.03.2026 (обновлено: 08:51 01.03.2026)
https://ria.ru/20260301/dubaj-2077596396.html
Турист из Новосибирска рассказал о ситуации в Дубае
Турист из Новосибирска рассказал о ситуации в Дубае - РИА Новости, 01.03.2026
Турист из Новосибирска рассказал о ситуации в Дубае
Последние 1,5 часа в Дубае затишье от взрывов и работы ПВО, хотя еще рано утром были слышны отдаленные взрывы, рассказал РИА Новости турист из Новосибирска... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T07:05:00+03:00
2026-03-01T08:51:00+03:00
в мире
дубай
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074901893_0:160:3101:1904_1920x0_80_0_0_2867936a79ad4830d03119a0b0c8fd15.jpg
https://ria.ru/20260301/smi-2077593511.html
дубай
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074901893_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_7c072baa38886a94626e3c44b2ac8a75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дубай, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Дубай, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Турист из Новосибирска рассказал о ситуации в Дубае

РИА Новости: россиянин рассказал, что последние полтора часа в Дубае затишье

© AP Photo / Kamran JebreiliТуристы на прогулочных яхтах в Дубае
Туристы на прогулочных яхтах в Дубае - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Kamran Jebreili
Туристы на прогулочных яхтах в Дубае. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НОВОСИБИРСК, 1 мар – РИА Новости. Последние 1,5 часа в Дубае затишье от взрывов и работы ПВО, хотя еще рано утром были слышны отдаленные взрывы, рассказал РИА Новости турист из Новосибирска Игорь.
Ранее от последствий атаки повреждения получил один из терминалов международного аэропорта Дубая. Пострадали четыре сотрудника аэропорта. Сообщалось об атаках дронов и взрывах в городе, в частности, незначительные повреждения получила одна из самых дорогих и известных гостиниц Дубая "Бурдж аль-Араб".
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"В 05.00 (04.00 мск - ред.) проснулись от отдаленных звуков взрывов и пролетов ракет и дронов, около часа все продолжалось. Последние 1,5 часа тихо", - рассказал собеседник агентства, находящийся в районе Dubai Marina.
Турист рассказал, что минувшая ночь была довольно напряженной. Так, около полуночи в номере отеля он с женой проснулся от десятков взрывов поблизости. На телефон стали приходить уведомления о необходимости эвакуироваться. Тем не менее, мужчина отметил, что русские туристы вели себя спокойно.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
СМИ: запасы снарядов США и Израиля могут истощиться за несколько дней
Вчера, 08:31
 
В миреДубайСШАИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала