Туристов, не вылетевших из Дубая до взрывов, бесплатно разместили в отеле
08:43 01.03.2026
Туристов, не вылетевших из Дубая до взрывов, бесплатно разместили в отеле
Туристов, не вылетевших из Дубая до взрывов, бесплатно разместили в отеле - РИА Новости, 01.03.2026
Туристов, не вылетевших из Дубая до взрывов, бесплатно разместили в отеле
Российская туристка Татьяна рассказала РИА Новости, что туристов из группы, которые не смогли вылететь из Дубая до взрывов, бесплатно разместили в отеле. РИА Новости, 01.03.2026
дубай
сша
иран
аэрофлот
военная операция сша и израиля против ирана
дубай
сша
иран
дубай, сша, иран, аэрофлот, военная операция сша и израиля против ирана
Дубай, США, Иран, Аэрофлот, Военная операция США и Израиля против Ирана
Туристов, не вылетевших из Дубая до взрывов, бесплатно разместили в отеле

РИА Новости: не вылетевших из Дубая россиян бесплатно разместили в гостинице

© AP Photo / Kamran JebreiliТуристы на прогулочных яхтах в Дубае
Туристы на прогулочных яхтах в Дубае - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Kamran Jebreili
Туристы на прогулочных яхтах в Дубае. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 1 мар - РИА Новости. Российская туристка Татьяна рассказала РИА Новости, что туристов из группы, которые не смогли вылететь из Дубая до взрывов, бесплатно разместили в отеле.
Ранее в воскресенье российские авиакомпании "Аэрофлот" и "Победа" заявили о вынужденной отмене части рейсов в и из Дубая и Абу-Даби из-за продления ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ.
"Мы должны были вылетать, но выяснилось, что небо закрыли, рейсы отменили, покинуть Дубай невозможно. В нашей гостинице не оставили нас, повезли в другую, поселили бесплатно", - рассказала туристка из Москвы Татьяна.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
ДубайСШАИранАэрофлотВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
