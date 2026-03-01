https://ria.ru/20260301/dubaj-2077595244.html
Туристов, не вылетевших из Дубая до взрывов, бесплатно разместили в отеле
Российская туристка Татьяна рассказала РИА Новости, что туристов из группы, которые не смогли вылететь из Дубая до взрывов, бесплатно разместили в отеле. РИА Новости, 01.03.2026
Туристов, не вылетевших из Дубая до взрывов, бесплатно разместили в отеле
