В Запорожской области при ударе дрона ВСУ погибла женщина-волонтер

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости. Женщина-волонтер погибла, еще одна тяжело ранена в результате целенаправленного удара дрона ВСУ по машине в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Тяжёлые ранения получила ещё одна волонтёр — женщина 1975 года рождения, она доставлена в Токмакскую центральную районную больницу. Врачи диагностировали у пострадавшей множественные осколочные ранения головы, туловища и конечностей, термические ожоги. Сейчас медики делают всё возможное для спасения её жизни и здоровья, сообщил Балицкий.