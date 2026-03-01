https://ria.ru/20260301/dron-2077600793.html
В Запорожской области при ударе дрона ВСУ погибла женщина-волонтер
2026-03-01T09:20:00+03:00
2026-03-01T09:20:00+03:00
2026-03-01T11:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости. Женщина-волонтер погибла, еще одна тяжело ранена в результате целенаправленного удара дрона ВСУ по машине в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"На автомобильной дороге Васильевка – Бердянск
в районе Черниговского муниципального округа ВСУ
совершили целенаправленный удар беспилотным летательным аппаратом самолётного типа по гражданскому автомобилю волонтёров из Ростова-на-Дону
. В результате террористической атаки погибла женщина 1975 года рождения. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью — она скончалась на месте", - написал Балицкий
в канале на платформе Мах
.
Тяжёлые ранения получила ещё одна волонтёр — женщина 1975 года рождения, она доставлена в Токмакскую центральную районную больницу. Врачи диагностировали у пострадавшей множественные осколочные ранения головы, туловища и конечностей, термические ожоги. Сейчас медики делают всё возможное для спасения её жизни и здоровья, сообщил Балицкий.
Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшей. Он отметил, что киевский режим в очередной раз продемонстрировал свою террористическую сущность, намеренно выбирая целью гражданских лиц.