Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области при ударе дрона ВСУ погибла женщина-волонтер - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:20 01.03.2026 (обновлено: 11:36 01.03.2026)
https://ria.ru/20260301/dron-2077600793.html
В Запорожской области при ударе дрона ВСУ погибла женщина-волонтер
В Запорожской области при ударе дрона ВСУ погибла женщина-волонтер - РИА Новости, 01.03.2026
В Запорожской области при ударе дрона ВСУ погибла женщина-волонтер
Женщина-волонтер погибла, еще одна тяжело ранена в результате целенаправленного удара дрона ВСУ по машине в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T09:20:00+03:00
2026-03-01T11:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
евгений балицкий
бердянск
ростов-на-дону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077625164_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0a8bed5a4cc8014b9f632abd99db04a3.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
бердянск
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077625164_315:0:1275:720_1920x0_80_0_0_14cf3a830e72882df6be7071f52bdc2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, вооруженные силы украины, евгений балицкий, бердянск, ростов-на-дону
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Евгений Балицкий, Бердянск, Ростов-на-Дону
В Запорожской области при ударе дрона ВСУ погибла женщина-волонтер

В Запорожской области при ударе дрона погибла женщина-волонтер, еще одна ранена

© Фото : пресс-служба губернатора Запорожской областиПоследствия удара БПЛА ВСУ по гражданскому автомобилю в Запорожской области
Последствия удара БПЛА ВСУ по гражданскому автомобилю в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© Фото : пресс-служба губернатора Запорожской области
Последствия удара БПЛА ВСУ по гражданскому автомобилю в Запорожской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости. Женщина-волонтер погибла, еще одна тяжело ранена в результате целенаправленного удара дрона ВСУ по машине в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"На автомобильной дороге Васильевка – Бердянск в районе Черниговского муниципального округа ВСУ совершили целенаправленный удар беспилотным летательным аппаратом самолётного типа по гражданскому автомобилю волонтёров из Ростова-на-Дону. В результате террористической атаки погибла женщина 1975 года рождения. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью — она скончалась на месте", - написал Балицкий в канале на платформе Мах.
Тяжёлые ранения получила ещё одна волонтёр — женщина 1975 года рождения, она доставлена в Токмакскую центральную районную больницу. Врачи диагностировали у пострадавшей множественные осколочные ранения головы, туловища и конечностей, термические ожоги. Сейчас медики делают всё возможное для спасения её жизни и здоровья, сообщил Балицкий.
Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшей. Он отметил, что киевский режим в очередной раз продемонстрировал свою террористическую сущность, намеренно выбирая целью гражданских лиц.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныЕвгений БалицкийБердянскРостов-на-Дону
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала