В столице Бахрейна был атакован жилой дом
Жилой высотный дом подвергся атаке из Ирана в столице Бахрейна Манаме, сообщило МВД Бахрейна. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T02:36:00+03:00
