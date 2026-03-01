Рейтинг@Mail.ru
В столице Бахрейна был атакован жилой дом - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:36 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/dom-2077568727.html
В столице Бахрейна был атакован жилой дом
В столице Бахрейна был атакован жилой дом - РИА Новости, 01.03.2026
В столице Бахрейна был атакован жилой дом
Жилой высотный дом подвергся атаке из Ирана в столице Бахрейна Манаме, сообщило МВД Бахрейна. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T02:36:00+03:00
2026-03-01T02:36:00+03:00
в мире
бахрейн
иран
манама
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077523446_0:724:2049:1876_1920x0_80_0_0_f2d848459bd45aa4c2039f4341e4c052.jpg
https://ria.ru/20260301/pozhar-2077568237.html
бахрейн
иран
манама
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077523446_0:532:2049:2068_1920x0_80_0_0_a118618e4032e76a2492c3e71a93433c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бахрейн, иран, манама
В мире, Бахрейн, Иран, Манама
В столице Бахрейна был атакован жилой дом

МВД Бахрейна: в Манаме был атакован жилой дом

© REUTERS / Hamad I MohammedПожар на месте удара по зданию в Манаме, Бахрейн
Пожар на месте удара по зданию в Манаме, Бахрейн - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© REUTERS / Hamad I Mohammed
Пожар на месте удара по зданию в Манаме, Бахрейн. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОХА, 1 мар - РИА Новости. Жилой высотный дом подвергся атаке из Ирана в столице Бахрейна Манаме, сообщило МВД Бахрейна.
Манаме был атакован жилой высотный дом, и компетентные органы принимают меры по обеспечению безопасности объекта и устранению ущерба", - говорится в сообщении.
Ранее министерство сообщало о повреждении трех жилых домов в Бахрейне в результате падения беспилотников и обломков запущенных из Ирана ракет.
Пожарные в ОАЭ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
В порту ОАЭ из-за падения осколков произошел пожар
Вчера, 02:29
 
В миреБахрейнИранМанама
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала