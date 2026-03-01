В Дохе закрыты музеи, рассказала российская туристка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар - РИА Новости. Туристка из Санкт-Петербурга Ксения рассказала РИА Новости о том, что в Дохе сейчас закрыты музеи и культурные пространства.

"Все музеи и культурные пространства закрыты. У нас были приобретены билеты в музей на сегодняшнее утро, их уже вернули", - рассказала она.

Ксения также отметила, что сейчас на улицах гулять не рекомендуется.

"С утра были слышны взрывы - это было примерно с 8.30 до 10 утра. Сейчас достаточно долгое время звуков и видимых взрывов нет. Я нахожусь в районе старой Дохи . На улицах стараемся не гулять, это не рекомендуется. Максимум отходим от отеля в продуктовый магазин недалеко. Магазины продуктовые открыты", - сообщила она.

Ксения рассказала, что приехала в Катар на пять дней, вылет назад планировался 2 марта.

"Мы самостоятельные туристы. Сами покупали авиабилеты и бронировали отель. Мы прилетели на пять дней погулять по музеям, но концовка отпуска не сложилась", - сказала она.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ранее подчёркивал, что Иран не намеревается атаковать страны региона, он атакует базы США, которые считает территорией США, и продолжит их атаковать, пока они находятся под контролем Вашингтона . Корпус стражей исламской революции заявлял, что целями иранских ударов являются военные объекты Израиля.

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана