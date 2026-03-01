В Дохе закрыты музеи, рассказала российская туристка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар - РИА Новости. Туристка из Санкт-Петербурга Ксения рассказала РИА Новости о том, что в Дохе сейчас закрыты музеи и культурные пространства.
"Все музеи и культурные пространства закрыты. У нас были приобретены билеты в музей на сегодняшнее утро, их уже вернули", - рассказала она.
Ксения также отметила, что сейчас на улицах гулять не рекомендуется.
"С утра были слышны взрывы - это было примерно с 8.30 до 10 утра. Сейчас достаточно долгое время звуков и видимых взрывов нет. Я нахожусь в районе старой Дохи. На улицах стараемся не гулять, это не рекомендуется. Максимум отходим от отеля в продуктовый магазин недалеко. Магазины продуктовые открыты", - сообщила она.
Ксения рассказала, что приехала в Катар на пять дней, вылет назад планировался 2 марта.
"Мы самостоятельные туристы. Сами покупали авиабилеты и бронировали отель. Мы прилетели на пять дней погулять по музеям, но концовка отпуска не сложилась", - сказала она.
Очевидец рассказала про момент первого удара по Дохе
28 февраля, 15:37
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ранее подчёркивал, что Иран не намеревается атаковать страны региона, он атакует базы США, которые считает территорией США, и продолжит их атаковать, пока они находятся под контролем Вашингтона. Корпус стражей исламской революции заявлял, что целями иранских ударов являются военные объекты Израиля.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Туристка из Петербурга рассказала о закрытых магазинах в Дохе
28 февраля, 17:39