Пушилин рассказал о состоянии водохранилищ в ДНР

ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Погодные условия помогли наполнить водохранилища в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин.
"Первый день весны, и мы видим, что погодные условия были в этом году достаточно специфические. И, с одной стороны, вот что требует отметить, это наполняемость наших водохранилищ. Мы видим, и это все невооруженным взглядом фиксируется. И для нас это хорошие сигналы о том, что с водой не будет критических ситуаций, или они будут минимизированы", - рассказал Пушилин в своем канале на платформе Max.
Он добавил, что из-за бесснежных зим за прошлые годы в ДНР произошло почти полное пересыхание водоемов, которые выступали в качестве резервных водохранилищ.
После отключения киевским режимом весной 2022 года водоснабжения по каналу Северский Донец - Донбасс в республике образовался острый дефицит воды. В частности, в дома горожан вода подавалась раз в три дня на несколько часов. После запуска нового канала Дон - Северский Донец дефицит воды снизился, однако ее все равно не хватает. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин неоднократно заявлял, что только освобождение Славянска и возобновление работы канала может решить проблему водоснабжения региона.
