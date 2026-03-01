Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал о состоянии водохранилищ в ДНР - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:04 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/dnr-2077722870.html
Пушилин рассказал о состоянии водохранилищ в ДНР
Пушилин рассказал о состоянии водохранилищ в ДНР - РИА Новости, 01.03.2026
Пушилин рассказал о состоянии водохранилищ в ДНР
Погодные условия помогли наполнить водохранилища в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T20:04:00+03:00
2026-03-01T20:04:00+03:00
донецкая народная республика
донбасс
дон
денис пушилин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023589248_0:0:3175:1785_1920x0_80_0_0_8f13870521092e250e06deaccd3e5fe9.jpg
https://ria.ru/20260221/svo-2075988032.html
донецкая народная республика
донбасс
дон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023589248_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_79342fca1ea66eaf7794e1445f26810a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, донбасс, дон, денис пушилин, общество
Донецкая Народная Республика, Донбасс, Дон, Денис Пушилин, Общество
Пушилин рассказал о состоянии водохранилищ в ДНР

Пушилин: погодные условия помогли наполнить водохранилища в ДНР

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Погодные условия помогли наполнить водохранилища в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин.
"Первый день весны, и мы видим, что погодные условия были в этом году достаточно специфические. И, с одной стороны, вот что требует отметить, это наполняемость наших водохранилищ. Мы видим, и это все невооруженным взглядом фиксируется. И для нас это хорошие сигналы о том, что с водой не будет критических ситуаций, или они будут минимизированы", - рассказал Пушилин в своем канале на платформе Max.
Он добавил, что из-за бесснежных зим за прошлые годы в ДНР произошло почти полное пересыхание водоемов, которые выступали в качестве резервных водохранилищ.
После отключения киевским режимом весной 2022 года водоснабжения по каналу Северский Донец - Донбасс в республике образовался острый дефицит воды. В частности, в дома горожан вода подавалась раз в три дня на несколько часов. После запуска нового канала Дон - Северский Донец дефицит воды снизился, однако ее все равно не хватает. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин неоднократно заявлял, что только освобождение Славянска и возобновление работы канала может решить проблему водоснабжения региона.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Признание ДНР стало одной из главных побед, заявил Пушилин
21 февраля, 16:18
 
Донецкая Народная РеспубликаДонбассДонДенис ПушилинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала