ООН, 1 мар – РИА Новости. Постпред США при ООН Майк Уолтц назвал ответные атаки Ирана против стран ближневосточного региона "неизбирательными и неспровоцированными".
https://ria.ru/20260301/deystviya-2077560989.html
Постпред США назвал "неспровоцированными" действия Ирана по самообороне
Постпред США назвал "неспровоцированными" действия Ирана по самообороне - РИА Новости, 01.03.2026
Постпред США назвал "неспровоцированными" действия Ирана по самообороне
Постпред США при ООН Майк Уолтц назвал ответные атаки Ирана против стран ближневосточного региона "неизбирательными и неспровоцированными". РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T01:10:00+03:00
2026-03-01T01:10:00+03:00
2026-03-01T01:10:00+03:00
в мире
сша
иран
кувейт
майк уолтц
оон
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043710617_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_fd774ff0b65a60b6420918ae72f8538e.jpg
https://ria.ru/20260301/tramp-2077559309.html
сша
иран
кувейт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043710617_36:0:2259:1667_1920x0_80_0_0_ff9e3140d39f0809df97631b7e7b51d1.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, кувейт, майк уолтц, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Кувейт, Майк Уолтц, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Постпред США назвал "неспровоцированными" действия Ирана по самообороне
Постпред США Уолтц назвал неспровоцированными действия Ирана по самообороне
© AP Photo / Yuki IwamuraМайк Уолтц
© AP Photo / Yuki Iwamura
Майк Уолтц. Архивное фото