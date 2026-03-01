Рейтинг@Mail.ru
Постпред США назвал "неспровоцированными" действия Ирана по самообороне - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:10 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/deystviya-2077560989.html
Постпред США назвал "неспровоцированными" действия Ирана по самообороне
Постпред США назвал "неспровоцированными" действия Ирана по самообороне - РИА Новости, 01.03.2026
Постпред США назвал "неспровоцированными" действия Ирана по самообороне
Постпред США при ООН Майк Уолтц назвал ответные атаки Ирана против стран ближневосточного региона "неизбирательными и неспровоцированными". РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T01:10:00+03:00
2026-03-01T01:10:00+03:00
в мире
сша
иран
кувейт
майк уолтц
оон
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043710617_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_fd774ff0b65a60b6420918ae72f8538e.jpg
https://ria.ru/20260301/tramp-2077559309.html
сша
иран
кувейт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043710617_36:0:2259:1667_1920x0_80_0_0_ff9e3140d39f0809df97631b7e7b51d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, кувейт, майк уолтц, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Кувейт, Майк Уолтц, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Постпред США назвал "неспровоцированными" действия Ирана по самообороне

Постпред США Уолтц назвал неспровоцированными действия Ирана по самообороне

© AP Photo / Yuki IwamuraМайк Уолтц
Майк Уолтц - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Yuki Iwamura
Майк Уолтц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 1 мар – РИА Новости. Постпред США при ООН Майк Уолтц назвал ответные атаки Ирана против стран ближневосточного региона "неизбирательными и неспровоцированными".
"Неизбирательные и неспровоцированные атаки иранского режима сегодня против наших региональных партнёров - Кувейта, ОАЭ, Бахрейна, Катара, Иордании и других - наглядно подтверждают, почему такие действия необходимы", – сказал Уолтц в ходе заседания СБ ООН.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Трамп назвал сроки военной операции против Ирана
00:58
 
В миреСШАИранКувейтМайк УолтцООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала