https://ria.ru/20260301/detsad-2077659447.html
В Рязанской области частично обрушилась крыша детского сада
В Рязанской области частично обрушилась крыша детского сада - РИА Новости, 01.03.2026
В Рязанской области частично обрушилась крыша детского сада
Частичное обрушение крыши детского сада произошло в Рязанской области, пострадавших нет, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T14:25:00+03:00
2026-03-01T14:25:00+03:00
2026-03-01T14:29:00+03:00
происшествия
рязанская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077659641_0:44:750:466_1920x0_80_0_0_82a871251768131e459c6e93439819f4.jpg
https://ria.ru/20260126/potolok-2070292537.html
рязанская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077659641_21:0:750:547_1920x0_80_0_0_7298d0158329f4ebbdbbd327502b34c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рязанская область
Происшествия, Рязанская область
В Рязанской области частично обрушилась крыша детского сада
В Рязанской области частично обрушилась крыша детсада, пострадавших нет