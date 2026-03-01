Рейтинг@Mail.ru
В Рязанской области частично обрушилась крыша детского сада
14:25 01.03.2026 (обновлено: 14:29 01.03.2026)
В Рязанской области частично обрушилась крыша детского сада
В Рязанской области частично обрушилась крыша детского сада
Частичное обрушение крыши детского сада произошло в Рязанской области, пострадавших нет, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 01.03.2026
В Рязанской области частично обрушилась крыша детского сада

В Рязанской области частично обрушилась крыша детсада, пострадавших нет

Частичное обрушение крыши детского сада в Рязанской области
Частичное обрушение крыши детского сада в Рязанской области
РЯЗАНЬ, 1 мар - РИА Новости. Частичное обрушение крыши детского сада произошло в Рязанской области, пострадавших нет, сообщила прокуратура региона.
"По поручению прокурора Рязанской области Дмитрия Коданёва Касимовская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту обрушения крыши в детском саду, расположенном в деревне Новая Деревня", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.
По данным ведомства, инцидент произошел в воскресенье. Повреждений внутри здания и пострадавших нет. Образовательный процесс будет осуществлен в иных дошкольных учреждениях с организацией транспортировки детей к ним.
