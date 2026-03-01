https://ria.ru/20260301/delo-2077573269.html
Скуратов высказался о возобновлении следствия по делу об убийстве Листьева
Скуратов высказался о возобновлении следствия по делу об убийстве Листьева - РИА Новости, 01.03.2026
Скуратов высказался о возобновлении следствия по делу об убийстве Листьева
Бывший генпрокурор России Юрий Скуратов считает, что основания для возобновления расследования убийства журналиста Владислава Листьева есть и сейчас. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T03:38:00+03:00
2026-03-01T03:38:00+03:00
2026-03-01T11:55:00+03:00
москва
владислав листьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2002038089_0:861:2002:1987_1920x0_80_0_0_fe3192bdd8b614d8f2f6780f4e922647.jpg
https://ria.ru/20250301/listev-2002039561.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2002038089_0:872:2002:2374_1920x0_80_0_0_7e4653c8fb71c4b7ce1d5f4b31b23185.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владислав листьев
Москва, Владислав Листьев
Скуратов высказался о возобновлении следствия по делу об убийстве Листьева
Скуратов: есть основания возобновить следствие по делу об убийстве Листьева
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Бывший генпрокурор России Юрий Скуратов считает, что основания для возобновления расследования убийства журналиста Владислава Листьева есть и сейчас.
"Основания для возобновления расследования убийства журналиста Владислава Листьева есть и сейчас, но нужны поводы, получение какой-то информации или обстановки, сложившейся по другим делам, например", — сказал Скуратов РИА Новости.
Он добавил, что если появится ценная информация, то, конечно, она может стать основанием для возобновления расследования дела.
Тележурналист Владислав Листьев
был убит 1 марта 1995 года в подъезде своего дома в центре Москвы
. Расследование несколько раз приостанавливалось и возобновлялось из-за появления различных новых данных. Однако до сих пор убийство остается нераскрытым.