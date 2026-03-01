Рейтинг@Mail.ru
Скуратов высказался о возобновлении следствия по делу об убийстве Листьева
03:38 01.03.2026 (обновлено: 11:55 01.03.2026)
Скуратов высказался о возобновлении следствия по делу об убийстве Листьева
Бывший генпрокурор России Юрий Скуратов считает, что основания для возобновления расследования убийства журналиста Владислава Листьева есть и сейчас. РИА Новости, 01.03.2026
Скуратов высказался о возобновлении следствия по делу об убийстве Листьева

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Бывший генпрокурор России Юрий Скуратов считает, что основания для возобновления расследования убийства журналиста Владислава Листьева есть и сейчас.
"Основания для возобновления расследования убийства журналиста Владислава Листьева есть и сейчас, но нужны поводы, получение какой-то информации или обстановки, сложившейся по другим делам, например", — сказал Скуратов РИА Новости.
Он добавил, что если появится ценная информация, то, конечно, она может стать основанием для возобновления расследования дела.
Тележурналист Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года в подъезде своего дома в центре Москвы. Расследование несколько раз приостанавливалось и возобновлялось из-за появления различных новых данных. Однако до сих пор убийство остается нераскрытым.
