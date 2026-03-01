https://ria.ru/20260301/deeskalatsiya-2077555580.html
Генсек ООН призвал к немедленной деэскалации на Ближнем Востоке
Генсек ООН призвал к немедленной деэскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 01.03.2026
Генсек ООН призвал к немедленной деэскалации на Ближнем Востоке
Генсек ООН Антониу Гутерреш на фоне ударов США и Израиля по Ирану призвал к немедленной деэскалации и прекращению огня на Ближнем Востоке. РИА Новости, 01.03.2026
Генсек ООН призвал к немедленной деэскалации на Ближнем Востоке
