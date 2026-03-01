Рейтинг@Mail.ru
Генсек ООН призвал к немедленной деэскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 01.03.2026
00:28 01.03.2026
Генсек ООН призвал к немедленной деэскалации на Ближнем Востоке
Генсек ООН призвал к немедленной деэскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 01.03.2026
Генсек ООН призвал к немедленной деэскалации на Ближнем Востоке
Генсек ООН Антониу Гутерреш на фоне ударов США и Израиля по Ирану призвал к немедленной деэскалации и прекращению огня на Ближнем Востоке. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T00:28:00+03:00
2026-03-01T00:28:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
антониу гутерреш
оон
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, сша, израиль, антониу гутерреш, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Антониу Гутерреш, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Генсек ООН призвал к немедленной деэскалации на Ближнем Востоке

Гутерреш призвал к немедленной деэскалации на Ближнем Востоке

© REUTERS / Eduardo MunozАнтониу Гутерреш
Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© REUTERS / Eduardo Munoz
Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 1 мар – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш на фоне ударов США и Израиля по Ирану призвал к немедленной деэскалации и прекращению огня на Ближнем Востоке.
"Региону и миру сейчас нужен выход. Я призываю к деэскалации и немедленному прекращению боевых действий.", - заявил Гутерреш во время заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Ирана.
Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Гутерреш призвал гарантировать ядерную безопасность после атаки на Иран
