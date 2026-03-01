Рейтинг@Mail.ru
Данных о погибших россиянах в генконсульство в Дубае не поступало - РИА Новости, 01.03.2026
10:31 01.03.2026
Данных о погибших россиянах в генконсульство в Дубае не поступало
Данных о погибших россиянах в генконсульство в Дубае не поступало
Данных о погибших или пострадавших россиянах в генконсульство РФ в Дубае не поступало, сообщили РИА Новости в генконсульстве. РИА Новости, 01.03.2026
в мире
россия
дубай
россия
дубай
в мире, россия, дубай
В мире, Россия, Дубай
Данных о погибших россиянах в генконсульство в Дубае не поступало

В генконсульство РФ не поступало данных о погибших при атаках на Дубай россиянах

ДУБАЙ, 1 мар - РИА Новости. Данных о погибших или пострадавших россиянах в генконсульство РФ в Дубае не поступало, сообщили РИА Новости в генконсульстве.
«
"Данных о погибших или пострадавших россиянах не поступало", - сказал собеседник агентства.
В миреРоссияДубай
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
