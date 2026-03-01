https://ria.ru/20260301/dannye-2077613219.html
Данных о погибших россиянах в генконсульство в Дубае не поступало
Данных о погибших или пострадавших россиянах в генконсульство РФ в Дубае не поступало, сообщили РИА Новости в генконсульстве. РИА Новости, 01.03.2026
в мире
россия
дубай
